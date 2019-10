Roberto Poletti, difficile passato: “Da ragazzo visto come il povero, lo straccione…”

Roberto Poletti a Storie Italiane: il sogno del giornalismo e gli episodi di “bullismo” per le condizioni economiche della famiglia

Roberto Poletti, ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane, nella puntata di oggi (3 ottobre 2019), è tornato indietro nel passato, raccontando un periodo abbastanza difficile della sua vita. L’attuale conduttore di Unomattina, alla bionda collega di Raiuno ha parlato del suo grande sogno di diventare giornalista. Sogno nato il lui prestissimo. Infatti già a scuola scriveva per un giornale locale, sacrificando la pausa della ricreazione. Oggi ha raggiunto con soddisfazione il suo obiettivo ed è diventato uno stimato professionista, ma il percorso non è stato facile. Poletti nell’intervista racconta di aver abbandonato la casa dei genitori già a sedici anni e di aver subito qualche piccolo episodio di bullismo. In realtà non vuole usare questa parola e parla più che altro di pesanti prese in giro. Proveniente da una famiglia umile, dove si cercava di risparmiare sulla cose meno importanti come il vestiario, veniva sfottuto da compagni di classe e coetanei proprio per questo.

Storie Italiane, Roberto Poletti si racconta: “Da ragazzino venivo preso in giro”

Il biografo di Salvini racconta di essere diventato giornalista anche per uno spirito di rivalsa rispetto al suo trascorso. “Vengo da una famiglia molto umile e forse quando ero piccolino, prima parlavi di bullismo, sono prese in giro quelle che ricevevo però il fatto di non appartenere alla famiglia più ricca del paese… venivi visto come il povero, lo straccione”. E poi aggiunge: “Credo di essermi tolto delle soddisfazioni facendo questo lavoro perché magari quelli che mi prendevano in giro adesso stanno seduti a guardarmi”.

Eleonora Daniele: i complimenti e l’invito a Roberto Poletti

A fine intervista, la conduttrice veneta esprime stima per il collega e si complimenta: “Sono contenta del grande successo che stai avendo, della risposta da parte del pubblico”. E poi lancia un invito per Storie Italiane: “Spero che tu sia con noi spesso. Ogni tanto mi farebbe piacere che tu venissi a trovarci, a parlare di qualche argomento…”. Poletti, lusingato, replica in modo ironico: “L’indirizzo lo so”. Ricordiamo che insieme a Valentina Bisti va in onda sin dal primo mattino con Unomattina.