Unomattina Estate conduttori: il rapporto tra Roberto Poletti e Valentina Bisti

Unomattina Estate, il rapporto tra Poletti e Bisti: “Sintonia immediata”

Ieri, lunedì 17 giugno 2019, ha avuto inizio Uno Mattina Estate. Il programma mattutino di informazione e approfondimento, in onda su Rai1, torna nella versione estiva con una veste rinnovata e alcune novità, come la presenza di Roberto Poletti accanto a Valentina Bisti (per la terza volta consecutiva alla conduzione) e un maggiore spazio. Infatti la trasmissione durerà trenta minuti in più rispetto allo scorso anno. Prima del debutto insieme, i due presentatori hanno svelato al settimanale RadiocorriereTV cosa rappresenta per loro lo storico programma della prima mattina Rai di cui sono al timone, ma anche alcune simpatiche chicche sul loro rapporto. Il giornalista e biografo di Salvini e il mezzo busto del Tg1, infatti, non si conoscevano, ma nonostante ciò tra loro si è instaurata una certa sintonia fin dai primi momenti. La Bizzi è subito stata incuriosita dal nuovo compagno di conduzione, mentre Poletti ha scoperto nella telegiornalista una ragazza vitale e con tante passioni.

Roberto Poletti e Valentina Bisti: le prime impressioni dei conduttori di Unomattina Estate

Poco prima del debutto, Poletti e Bisti hanno raccontato cosa hanno pensato l’una dell’altro quando si sono incontrati per la prima volta per Unomattina Estate. “Roberto si è presentato con il suo accento un po’ milanese, un po’ precisino, gli ho detto: ‘Qui siamo a Roma, non ti fare problemi, facciamo finta di conoscerci da sempre. Siamo quello che siamo, senza maschere, senza filtri’. Ed è andata benissimo, è stata sintonia dal primo momento” – rivela Valentina Bisti – “Lui è molto curioso, mi ha fatto tante domande sul programma. Da parte mia invece è stato interessante conoscere il suo background, le sue aspirazioni, devo dire che ci siamo trovati molto bene da subito”. Stessa positività nelle parole del nuovo collega: “Ho pensato che non fosse la stessa persona ingessata che conduce il Tg1. Valentina è una ragazza che si diverte, che ha molte passioni. Dovrei imparare molte cose da lei”. E poi ironico aggiunge: “Anche a capire certe espressioni in romanesco!”.

Unomattina Estate 2019: cosa rappresenta per i conduttori

Ma cosa rappresenta Unomattina Estate per la nuova coppia televisiva dell’estate? E cosa significa essere alla conduzione di un programma pilastro della tv pubblica, in onda tutto l’anno? Lo hanno raccontato sempre a RadiocorriereTV. Le parole della Bisti: “La nostra società. ‘Unomattina’ è una trasmissione che ha talmente tanti argomenti, ospiti, approfondimenti, spazi che vanno dall’attualità ai temi più leggeri, da rivolgersi a tutti gli spettatori. Racconta la nostra Italia in tutte le sue declinazioni, dalla politica all’economia agli esteri, senza dimenticare il sociale, la salute, la cultura”. Mentre Roberto Poletti dichiara: “Rappresenta il buongiorno agli italiani, una fonte autorevole che entra nelle case della gente con rispetto, che raggiunge anche chi è arrivato in Italia per lavorare, per cercare fortuna. È una trasmissione molto radicata anche tra i tanti italiani all’estero, che di ‘Unomattina’ conoscono i conduttori, gli opinionisti. Ci sono tante persone che sono legate al nostro Paese e che guardano questo programma da lontano. È importante ricordarsi anche di loro che hanno contribuito alla fortuna della nostra Italia”.