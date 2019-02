Stefano Sala, ritorno di fiamma con Dasha? Gli indizi che spiazzano il web

Stefano Sala ritorna insieme a Dasha dopo il Grande Fratello Vip?

Dopo la fine della sua esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip, Stefano Sala sembrava aver chiuso tutti i ponti con Dasha, la sua fidanzata. All’interno del reality condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini, il modello italiano aveva spesso chiarito quella che era la sua situazione sentimentale. Per Sala esisteva solo Dasha. E, nonostante la forte attrazione verso Benedetta Mazza, Stefano ha sempre preferito aspettare la fine del programma per chiarire o comunque consultarsi con la ragazza. Una volta fuori, il finalista del GF Vip ha continuato e, ancora oggi, continua a frequentare la bionda Mazza. Non sappiamo bene se la loro si possa definire semplicemente amicizia. Quel che è certo è che in tutti questi mesi non ci sono stati mai segnali di amore tra i due. Nessuna relazione, nessun flirt, nessun bacio, nessuna vicinanza sospetta..niente di niente!

Stefano e Dasha stanno ancora insieme nonostante la crisi dopo il programma

Ma, se in tutti questi mesi non abbiamo avuto notizie certe sulla vita sentimentale del tenebroso Sala, ecco che oggi arrivano degli strani indizi che insospettiscono l’intero popolo del web. Come viene riportato dal sito del Vicolo delle news pare proprio che qualcosa tra Dasha e Stefano sia rimasto. Qualcosa bolle in pentole e vi spieghiamo di cosa precisamente si tratta. Innanzitutto il modello ha iniziato nuovamente a seguire la ragazza ucraina. Dopodiché pare che i due abbiano trascorso dei giorni insieme, questo lo testimonierebbe lo sfondo di alcune foto postate sia da Dasha che dallo stesso Stefano.

Nessun lieto fine tra Benedetta Mazza e Stefano Sala

Dunque, quanto appena scritto lascia chiaramente intendere quanto i due ragazzi siano ancora legati. Questo esclude, quindi, una possibile storia tra il ragazzo dagli occhi di ghiaccio e la bella Benedetta Mazza. Chiunque sperasse in un possibile amore tra i due, può ritenersi più che deluso! Stefano, probabilmente, sta ancora insieme a Dasha e, le sue parole lasciate in un commento lo testimoniano. Scrive, infatti, l’ex concorrente del Grande Fratello: “La vita privata non è sui social..non mi va di sbandierare tutto quello che faccio”.