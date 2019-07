Stefano e Belen, la nuova dedica d’amore: “Ti avrei disegnato proprio così”

Belen e Stefano sempre più affiatati: la nuova dedica d’amore della Rodriguez a De Martino

L’amore tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez è tornato più vivo e forte che mai per la gioia della coppia, ma anche per quella dei fan che adorano rivedere la celebre famiglia riunita. Soprattutto Belen sembra più innamorata che mai, come agli albori della loro relazione prima della crisi di qualche anno fa che li ha spinti a separarsi. I due sono rimasti comunque sempre vicini per il bene del loro piccolo Santiago e ora, da quando hanno ufficializzato il loro ritorno di fiamma, non c’è giorno che passi senza una dedica o un pensiero romantico, corredati ovviamente da tanti scatti insieme tra divertimento ed effusioni. Proprio nelle ultime ore, dopo alcuni giorni passati sulle spiagge spagnole, la conduttrice argentina ha scritto un nuovo dolcissimo post per Stefano. Le sue parole, semplici ma d’effetto, hanno fatto incetta di like e sembrano esser state apprezzate soprattutto dalle followers donne.

Belen Rodriguez e la dedica romantica a Stefano De Martino: “Ecco come ti avrei disegnato”

Serena e leggera come non lo era da tempo, Belen Rodriguez dichiara il suo amore al marito dopo la passione che li ha travolti. Così, dopo tante foto di coppia, nelle ultime ore la confermata conduttrice di Tu si Que Vales posta un “ritratto” del suo Stefano, che invece presenterà in casa Rai lo show che fu di Amadeus. Nello scatto, il bel ballerino e ormai showman indossa un completo di jeans. Non guarda l’obiettivo e tiene la mano sulla cintura. Uno scatto riuscitissimo per una campagna pubblicitaria di Calvin Klein, che per la Rodriguez rappresenta il modo in cui lei avrebbe disegnato il suo ritrovato amore. Infatti scrive: “Se avessi dovuto disegnarti, ti avrei disegnato proprio così…”.

Stefano e Belen presto insieme anche in tv per presentare il Festival di Castrocaro

Dopo che i fan hanno realizzato il desiderio di assistere alla reunion amorosa di Stefano e Belen, adesso avranno il piacere di vederli insieme, sullo stesso palco e nello stesso show, anche sul piccolo schermo. Belen Rodriguez e Stefano De Martino saranno infatti i conduttori della prossima edizione del Festival di Castrocaro; storico concorso canoro che andrà in onda il prossimo settembre su Raidue.