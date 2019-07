Stefano De Martino condurrà uno show serale di Rai2 al posto di Amadeus: il compagno di Belen sempre più volto simbolo della seconda rete del servizio pubblico

Stefano De Martino sta diventando l’uomo simbolo della cosiddetta Rai del cambiamento. In particolare della seconda rete del servizio pubblico. Oggi sono stati svelati i Palinsesti della stagione 2019/2020 e tra le tante novità fuoriuscite da Viale Mazzini, c’è anche quella che racconta che il danzatore – a questo punto sarebbe meglio dire conduttore a tutti gli effetti – sarà al timone del programma Stasera tutto è possibile, raccogliendo il testimone di un presentatore simbolo di mamma Rai: Amadeus. A dare la notizia è stato il settimanale Chi, che scrive che dalla seconda settimana di settembre il compagno di Belen inizierà questa nuova avventura televisiva.

Mamma Rai, l’ascesa di Stefano De Martino

“Stefano De Martino approda dal 16 settembre in prima serata su Raidue al posto di Amadeus: condurrà infatti ‘Stasera tutto è possibile’. Questa la notizia più clamorosa uscita dalla presentazione dei palinsesti autunnali della Rai” scrive Chi magazine sul suo profilo Instagram. Inoltre De Martino, sempre per Rai 2, come già annunciato in precedenza, sarà alla guida del Festival di Castrocaro insieme a Belen Rodriguez. Il conduttore napoletano sta bruciando tutte le tappe grazie a un gradimento di pubblico che non è passato inosservato a Viale Mazzini. La scorsa stagione, il suo sbarco a Made in Sud, ha senza dubbio giovato a un programma che pareva in agonia. Poi l’ingaggio a Radio 2 per commentare The Voice of Italy. Ora un ulteriore passo: ‘Stasera tutto è possibile’, subentrando a un icona della Rai, Amadeus.

Il futuro di Antonella Clerici e Milly Carlucci

Dallo svelamento dei palinsesti Rai sono uscite altre preziose informazioni. Per Antonella Clerici, che sembrava completamente esclusa da tutti i programmi di punta, la Rai ha offerto la conduzione della Festa di natale di Telethon il 14 dicembre. Milly Carlucci, oltre al confermatissimo dance show Ballando con le stelle, sarà al timone di un’inedito programma di intrattenimento intitolato Masked Singer.