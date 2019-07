Milly Carlucci condurrà Masked Singer su Rai 1: ecco di cosa si tratta

Milly Carlucci raddoppia su Rai 1: conduce Masked Singer oltre a Ballando con le stelle

Milly Carlucci nella prossima stagione televisiva, oltre al super confermato dance show Ballando con le stelle, sarà al timone di un’inedito programma di intrattenimento intitolato Masked Singer. Si tratta di un format americano che sta spopolando ovviamente in America ma anche in Germania. Un reality musicale che andrà in onda su Raiuno in prima serata il prossimo anno, nel 2020, e che vedrà la sempre elegante Milly non solo nel ruolo di presentatrice ma anche in quello di direttrice artistica. Il format internazionale, che comunque sarà rivisto per la versione italiana, vedrà personaggi noti dello showbiz italiano (attori, cantanti, presentatori) esibirsi in performance di canto ma completamente mascherati, in modo da non poter essere riconosciuti dal pubblico e dalla giuria. Milly Carlucci , insomma, dopo svariati anni al timone di Ballando con le stelle, nel 2020 bisserà.

Masked Singer: l’inedito show musicale condotto da Milly Carlucci

Nelle settimane precedenti Lady Milly aveva fatto intuire qualcosa, ma i dettagli su questo nuovo show sono giunti durante la presentazione ufficiale dei nuovi palinsesti Rai. Da Bubino Blog apprendiamo in cosa consisterà questa prima edizione made in Italy di Masked Singer. Sul sito si legge che i futuri concorrenti saranno giudicati da una consistente giuria presente in studio e coadiuvata da un gruppo di celebrità. Mentre sul regolamento si apprende quanto segue: “Si dovrà identificare il vip che si cela sotto la maschera. Gli eliminati dalla gara mostreranno il loro volto. I personaggi vip in gara possono essere celebrità di molti campi, per esempio attori, comici, atleti sportivi o cantanti del passato che hanno appeso il microfono al chiodo”. Questa nuova proposta di Raiuno sembra essere un mix tra varietà collaudati come Tale e Quale Show e talent più moderni come The Voice o All Togeter Now.

Milly Carlucci al timone di Masked Singer: di cosa si tratta

Masked Singer è un format americano, definito “reality singing competition”, che ha preso origine da un altro format sudcoreano intitolato King of mask singer. In america è andato alla grande e ha visto tra i giudici, ad esempio, la cantante Nicole Scherzinger. Il meccanismo della gara vedrà questa sfida di canto tra personaggi celebri travestiti. Nella versione originale, come accade spesso all’Estero, lo show ha una durata di circa un’ora, molto ridotta rispetto alle nostre trasmissioni televisive che possono superare anche le due ore abbondanti. Per questo il format sarà comunque rivisto e corretto da Milly Carlucci e dalla sua squadra per poter occupare un’intera prima serata.