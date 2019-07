Belen e Stefano, l’amore dopo la passione: “Saprai tutto quel che è stato taciuto”

Stefano De Martino e Belen Rodriguez, passione e amore in vacanza

Belen Rodriguez e Stefano De Martino continuano a regalarci foto stupende dalla loro vacanza e dimostrano giorno dopo giorno che dalla fiamma riaccesasi qualche mese fa è divampato un incendio. Di passione e d’amore. Sì perché i due sembrano più affiatati che mai, felici come le prime volte in cui si fecero vedere assieme dopo le polemiche per la fine della storia di lui con Emma Marrone, e tutt’altro che intenzionati a ripetere gli stessi errori fatti in passato. Stefano e Belen sembrano destinati insomma a una vita di coppia fatta di tranquillità e tanto tanto divertimento. Oggi proprio Belen si è lasciata andare pubblicando sul suo profilo Instagram delle foto che ritraggono lei e Stefano vicinissimi, e commentandole con frasi significative.

Belen innamorata persa di Stefano: “In un bacio saprai tutto quel che è stato taciuto”

“Mi piaci così – questo il primo messaggio della Rodriguez senior –, tutto matto”. E poi ancora: “In un bacio saprai tutto quel che è stato taciuto. Te amo”, questo quello che Belen ha scritto in un altro messaggio che mostra come quanta sia la sua felicità per essere tornata assieme a De Martino, promosso – come avrete senz’altro saputo – a conduttore in casa Rai dopo l’ultima stagione televisiva. E non si tratta neanche dei primi post che la coppia pubblica su Instagram: l’ultimo ad esempio ci aveva mostrato come oltre all’amore tra i due la passione fosse alle stelle.

Le ultime news su Belen e Stefano

Adesso Belen è partita per l’Italia per registrare le puntate della prossima edizione di Tú sí que vales, come si apprende dall’ultima storia pubblicata proprio da lei sempre su Instagram. La carriera per i due sta andando a meraviglia e ora che si sono ritrovati le cose non potranno che andare sempre meglio. Anche per il piccolo Santiago che in un futuro prossimo o lontano, chissà, potrà abbracciare un fratellino o una sorellina. Vi lasciamo a uno dei tanti post pubblicati da Belen su Instagram: