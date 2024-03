Stefano De Martino tagga una misteriosa ragazza: nuova fiamma?

Dopo la rottura con la showgirl Belen Rodriguez, Stefano De Martino non ha mai ufficializzato nuove storie amorose. Lo scapolo d’oro, tuttavia, in questo periodo è stato avvistato con diverse ragazze, portando tutti a pensare che si trattassero di sue nuove fiamme. Tra queste le ultime sono state la modella Gilda Ambrosio e la giovanissima Martina Trivelli con cui è stato avvistato qualche settimana fa. Adesso l’ex ballerino di Amici è tornato a far parlare di sé ancora una volta con dei nuovi rumors. A scatenare le voci di una nuova possibile storia d’amore sono state alcune stories pubblicate dallo stesso De Martino sul suo profilo Instagram.

Il conduttore campano ha difatti taggato una misteriosa ragazza nelle storie che lo vedono in giro per la sua amata Napoli. Stefano si è mostrato per la città, tra un locale ed un drink, ed immediatamente i fan si sono chiesti chi fosse la donna in sua compagnia. La persona in questione si chiama Luciana Montò. E’ una stylist ed il suo profilo Instagram vanta oltre diecimila followers. Sebbene i più abbiano pensato si trattasse di una nuova fiamma del conduttore, in realtà è soltanto una sua cara amica.

Già il fatto che Stefano l’abbia taggata senza problemi lascia pensare che tra i due non ci sia nessuna relazione amorosa. De Martino, difatti, è sempre stato poco aperto circa la sua vita privata sui social e, di conseguenza, avrebbe probabilmente evitato di condividere contenuti del genere. La conferma che tra i due non ci sia altro che una semplice amicizia è arrivata anche da Deianira Marzano. Stefano e Luciana sono quindi soltanto ottimi amici ed il conduttore è ancora single. Cosa possiamo dire, invece, della sua ex Belen?

Belen paparazzata con il cestista Bruno Carella

Belen Rodriguez, showgirl ed ex fidanzata di Stefano De Martino, è stata recentemente paparazzata insieme al cestista Bruno Cerella. Questo ha immediatamente scatenato dei rumors circa una sua nuova possibile relazione amorosa. Le voci sono state tuttavia immediatamente smentite da entrambi. Belen ha difatti ribadito più volte di essere ancora single, anche in risposta ad alcuni hater che insinuavano la sua relazione con Cerella. Successivamente è arrivata la conferma anche da parte del cestista.