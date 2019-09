Stefano De Martino a Stasera Tutto è Possibile: “Non mi accontento”

Stefano De Martino conduce Stasera Tutto è Possibile e racconta la sua voglia di migliorare nel mondo della tv

Stefano De Martino la scorsa settimana ha debuttato al timone di Stasera tutto è possibile, conducendo per la primissima volta completamente in solitaria. Dopo la fortunata esperienza a Made in Sud, accanto alla bella Fatima Trotta, l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi ha sostituito Amadeus alla conduzione del comedy show di Raidue. Un’esperienza che lo lancia sempre di più sul piccolo schermo. Nonostante non si definisca un vero e proprio presentatore, Stefano raccoglie sempre più consensi e può essere definito la scommessa vinta di Carlo Freccero. Dopo il buon riscontro della puntata di debutto, questa sera (23 settembre 2019), il marito di Belen Rodriguez tornerà sul secondo canale con la seconda puntata di “Step” (Stasera tutto è possibile). Intervistato da RadioCorriereTv ha dichiarato di voler crescere e sperimentare nel luminoso mondo della tv, ma anche di non accontentarsi e di non voler bruciare le tappe.

Stasera tutto è possibile, Stefano De Martino dopo il debutto: “Sono soddisfatto ma non mi accontento”

Nonostante qualche immancabile critica, Stefano De Martino con la prima puntata di Stasera Tutto è possibile sembra aver convinto e ha raccolto una promozione a pieni voti da parte del web. A soli 29 anni può vantare tantissime esperienze nel mondo dello spettacolo: partito come ballerino, oggi è uno dei giovani volti televisivi più apprezzati, ma lui proprio come Maurizio Costanzo pensa che la gavetta e l’esperienza siano importanti. “Per la prima volta sfido me stesso e mi metto in gioco da solo, ho delle responsabilità. Il debutto è stato senz’altro emozionante e sono soddisfatto, ma c’è ancora tanto da fare, non mi accontento e sono solo all’inizio. Non amo bruciare le tappe per arrivare subito all’obiettivo, voglio godermi ogni momento nel migliore dei modi, preparandomi e studiando. La preparazione è molto importante, qualunque cosa tu faccia”, dichiara a proposito della sua prima esperienza da solo alla conduzione di uno show.

Stefano De Martino e le parole su Amadeus: “È un numero uno”

Tutto è possibile nelle precedenti edizioni ha visto come grande protagonista Amadeus, quest’anno al timone del Festival di Sanremo. Una bella eredità da raccogliere per Stefano De Martino, che così commenta questo importante passaggio di consegna: “Amadeus è un numero uno della televisione, un conduttore a tutti gli effetti che da anni fa questo mestiere. Io mi sto avvicinando a questo ruolo solo ora pur non reputandomi un conduttore”. E poi spiega quello che sarebbe il suo stile di conduzione: “Sto prendendo le misure per trovare una mia forma, amo mischiarmi con il tessuto del programma, mettendomi in gioco. Nella conduzione tradizionale il conduttore è quasi sempre neutrale, mentre a me piace essere anche un elemento di disturbo”.

De Martino sorprende: il suo modello di conduttore è Renzo Arbore

Ma a chi si ispira il bel De Martino? Se qualcuno ipotizza Maria De Filippi o altri personaggio del momento, rimarrà sorpreso. Il ballerino ama la tv di un tempo e dichiara di essere un fan di Renzo Arbore: “Sono cresciuto televisivamente con Renzo Arbore. Guardo spesso trasmissioni realizzate prima che io nascessi, come ‘Canzonissima’. Ecco, è quella la Tv che amo e che spero ritorni”. E poi lancia un messaggio: “Vorrei che i miei coetanei si dedicassero alla Tv quanto al web”.

Stasera Tutto è possibile seconda puntata: gli ospiti e le anticipazioni del conduttore

Cosa accadrà nella seconda puntata della quinta edizione di Stasera Tutto è Possibile? Il nuovo presentatore Stefano De Martino rilascia qualche anticipazione: “C’è già un parterre ricchissimo. Ci saranno le colonne storiche del programma, come Biagio Izzo, il mago Forest, Maurizio Casagrande e Francesco Paolantoni, che conoscono tutti i giochi. Poi, di volta in volta, arriveranno altri personaggi”. Oltre ai sopracitati, all’Auditorium arriveranno per giocare e divertire il pubblico anche Le Donatella, Antonio Giuliani, Valeria Graci e Ricky Memphis.