Amadeus a Sanremo 2020: news e anticipazioni a Domenica In

Fervono i preparativi per la prossima edizione del Festival di Sanremo, in onda dal 4 all’8 febbraio 2020. Ospite della prima puntata della nuova edizione di Domenica In, il conduttore ha svelato qualche anticipazione e news a Mara Venier. In questi giorni Amadeus – che ricopre pure la carica di direttore artistico della kermesse – ha cominciato ad ascoltare le canzoni che si sono proposte per la gara. Il presentatore è pronto ad ascoltare tutte le candidature ma vuole portare sul palco dell’Ariston personaggi forti, che possano attirare l’attenzione con la propria presenza. Ama ha spiegato che la gara è aperta per 20 artisti e non mancherà la categoria dei Giovani, il cui regolamento è stato definito di recente.

Sanremo 2020: cambia la serata del giovedì e tornano le grandi star

Tra le novità più interessanti la serata del giovedì: come rivelato da Amadeus a Domenica In in tale occasione i 20 cantanti in gara dovranno cantare una delle canzoni di Sanremo. “Non per forza un brano che ha vinto, va bene anche un pezzo che è stato semplicemente presentato in gara. I cantanti avranno la libertà di reinterpretarlo come vogliono, da soli, con un coro o con l’artista originale. Quello che cambia quest’anno è che il punteggio ottenuto quella sera sarà valido per la classifica generale”, ha sottolineato il presentatore Rai. Rispetto alle ultime edizioni gestite da Claudio Baglioni, Amadeus ha deciso di reintrodurre la presenza degli ospiti internazionali. “Si deve tornare al grande show”, ha puntualizzato il 57enne. Tra i sogni del presentatore Madonna e Monica Bellucci ma al momento non ci sono conferme.

Festival di Sanremo 2020: Amadeus conferma la presenza di Fiorello

Confermata, inoltre, al Festival di Sanremo la presenza di Fiorello, amico da tempo di Amadeus. “Farà quello che vuole, ha piena libertà”, ha ribadito.