De Martino promosso al debutto a Stasera tutto è possibile: i fan gioiscono

Stefano De Martino piace molto come conduttore di Stasera tutto è possibile: il popolo del web lo apprezza molto

Ne ha fatta di strada Stefano De Martino, da quando è approdato ad Amici di Maria De Filippi come concorrente nel lontano 2009. All’ora era fidanzato con Emma Marrone ma le cose per loro non sono andate bene, ma questa storia è ben nota a tutti. Il debutto di Stefano al timone di un programma è arrivato grazie a Carlo Freccero, direttore di Rai 2, che lo ha voluto fortemente insieme a Fatima Trotta a Made in Sud ed ora ha esordito alla conduzione di un altro programma della rete, molto apprezzato e seguitissimo. Sostituendo Amadeus a Stasera tutto è possibile, il marito di Belen è piaciuto molto al suo debutto alla prima puntata durante la serata di lunedì 16 settembre. I comici Biagio Izzo e Francesco Paolantoni i più apprezzati dal popolo del web.

Stasera tutto è possibile prima puntata: i fan gioiscono per la bravura di De Martino

C’era davvero tanta aspettativa per l’esordio di Stefano De Martino a Stasera tutto è possibile. Questa volta, il ballerino condurrà un programma tutto da solo, senza Belen Rodriguez e Fatima Trotta (come accaduto rispettivamente a Castrocaro, La Notte della Taranta e Made in Sud). Il web ha apprezzato tanto Stefano in questa veste e sono stati davvero tanti i commenti positivi sulla sua performance. “De Martino non se la cava male“, scrive qualcuno, mentre altri dicono: “Finalmente, Stefano non è solo bello ma anche bravo a condurre“, oppure, “Chi come me farebbe condurre qualsiasi programma esistente sulla faccia della Terra a Stefano De Martino? (Ad eccezione di Ulisse e Meraviglie, ovviamente)“, “Stefano a condurre questo programma è più che perfetto“.

Simona Ventura regina di Rai 2: Twitter preferisce lei e i comici Izzo e Paolantoni

La prima puntata di Stasera tutto è possibile è andata. E anche molto bene. I vari giochi a cui gli ospiti si sono prestati sono piaciuti molto al pubblico che, nello specifico, ha apprezzato tantissimo Biagio Izzo e Francesco Paolantoni per le risate che hanno regalato loro e Simona Ventura. La conduttrice è entrata in studio, all’inizio della puntata, carica e pronta a giocare e divertirsi, e non sono mancati i complimenti per Stefano: “Sei bravissimo“, ha detto senza esitazioni a De Martino.