Stefano De Martino conduttore criticato: Costanzo difende l’ex ballerino

Stefano De Martino a Stasera tutto è possibile: Maurizio Costanzo dice la sua

La conduzione di Stefano De Martino a Stasera tutto è possibile ha diviso in due il pubblico. C’è chi ha apprezzato l’ex ballerino di Amici nelle vesti di presentatore e chi invece ha avuto qualcosa da ridire e fatto un confronto spietato con Amadeus, storico volto del format di Rai 2 che ha lasciato lo show per concentrarsi sull’organizzazione del Festival di Sanremo 2020. Maurizio Costanzo, che ben conosce il marito di Belen Rodriguez, ha voluto spezzare una lancia in favore del 30enne campano, che sta facendo il possibile per diventare un presentatore stimato e affermato. De Martino ha colto al volo la proposta del direttore di Rai 2 Carlo Freccero e si è messo in gioco con diversi programmi quali Made in Sud, La notte della taranta, Il Festival di Castrocaro e appunto Stasera tutto è possibile.

Le ultime parole di Maurizio Costanzo su Stefano De Martino

“Stefano De Martino appare sempre più lanciato verso un futuro da conduttore. Ma per diventare un professionista ci vogliono studio e gavetta”, ha premesso Maurizio Costanzo nella sua rubrica televisiva sul settimanale Nuovo. “Di certo il paragone con un grande della televisione italiana come Amadeus, che conduceva il programma di Rai Due prima di lui, nuoce all’ex concorrente di Amici”, ha sottolineato il marito di Maria De Filippi. “Ma Stefano ci mette grinta e impegno e, piano piano, riuscirà a farsi apprezzare anche in questa sua nuova versione professionale”, ha aggiunto il giornalista e conduttore.

Stefano De Martino volto di Rai 2: il futuro è in televisione

Da quando è approdato in Rai Stefano De Martino sta studiando tanto per diventare un conduttore di qualità. E il futuro appare roseo: dopo il ritorno di fiamma con Belen Rodriguez Stefano è atteso alla nuova edizione di Made in Sud ma è probabile un suo coinvolgimento al Dopofestival 2020 proprio in compagnia della moglie argentina.