Stefano De Martino riflette, Emma apprezza: il gesto della Marrone

Stefano De Martino riflette, Emma Marrone apprezza: la cantante riserva un altro bel gesto all’ex fidanzato

Stefano De Martino è in vena di pensieri, riflessioni, meditazioni profonde. Instagram è il luogo ideale per dargli voce e diffusione. Così ecco il post del ballerino partenopeo in cui viene ripreso un panorama montano sull’orlo di un tramonto, mentre il sole cala dietro il declinare di due alture che si baciano. “In ogni luogo c’è un qualcosa di magico. Quando non riesci a trovarlo, devi guardare meglio”, il ‘riverbero’ sussurrato dall’ex marito di Belen. La massima non è passata inosservata a molti fan che hanno commentato e apprezzato il post. E tra i migliaia di like, è sbucato anche quello di Emma Marrone. La cantante non è nuova a tali gesti nei confronti dell’ex…

Emma Marrone e Stefano: i fan parlano di like tattici

Tra Emma e Stefano pare che il ghiaccio che c’è stato in passato (‘ruggini d’amore’) si sia ormai sciolto del tutto. A darne ulteriore conferma ci sono i recenti gesti social della cantante nei confronti del ballerino. Infatti, nell’ultimo periodo l’interprete è solita seminare like per De Martino, segno ulteriore di distensione, stima e apprezzamento verso l’ex compagno. Un comportamento che non è sfuggito all’attentissimo stuolo di fan dei due personaggi, che hanno parlato di like tattici. Alcuni si sono addirittura spinti a pensare a un ritorno di fiamma, facendo viaggiare l’immaginazione. Immaginazione, punto. Perché, a oggi, pensare a un riavvicinamento romantico tra i due, per svariati motivi, è pura fantascienza.

Emma e Stefano spopolano sui social

Se Stefano De Martino continua a spopolare sui social, Emma non è da meno. La cantante salentina è amatissima e seguitissima. Ogni tanto, oltre a dare risalto alle sue doti canore e professionali, e a condividere momenti quotidiani, concede anche qualche scatto ‘intimo’, per la gioia dei fan. L’ultimo risale a poche ore fa. Il post è stato letteralmente preso d’assalto. I commenti entusiasti ed euforici si sono sprecati, innescando una valanga di complimenti. Eccone un campione: “Boom”, “Bomba”, “Tu veramente ci vuoi fare morire”, “Di che stiamo parlando? La perfezione”, “Atomica”, “La bellezza ha nome e cognome. Si chiama Emma Marrone”, “Meraviglia”, “Sei Mondiale”. Insomma, la foto non è certo passata inosservata.