Emma Marrone da capogiro in intimo, i fan perdono la testa: ‘Boom’

Emma Marrone da capogiro in intimo, i fan perdono la testa. Pioggia di reazioni: ‘Boom’

Emma Marrone continua a mietere successi, musicali e non. Se infatti i suoi progetti melodici viaggiano a gonfie vele (“Essere qui”, ultimo disco di inediti è da poco stato certificato platino), non è da meno la sua popolarità che è in perenne ascesa. Il pubblico la ama, i follower social la adorano. In certi casi qualcuno arriva addirittura a una sorta di venerazione, di devozione anche plastica della sua figura. Soprattutto avviene ciò quando capita che l’interprete salentina compaia in intimo (non per esibizionismo, ma come testimonial di un noto marchio), scatenando l’umore di seguaci entusiasti. La conseguenza ‘meccanica’ è la solita: una pioggia di reazioni tripudianti.

“La bellezza non è nel viso. La bellezza è nella luce del cuore (Khalil Gibran)”

“La bellezza non è nel viso. La bellezza è nella luce del cuore (Khalil Gibran)”, scrive Emma a corredo dello scatto pubblicato su Instagram che la ritrae in intimo, seduta sul letto. Immediata la risposta di centinaia e centinaia di fan. Alcuni commenti a caldo: “Boom”, “Bomba”, “Tu veramente ci vuoi fare morire”, “Di che stiamo parlando? La perfezione”, “Atomica”, “La bellezza ha nome e cognome. Si chiama Emma Marrone”, “Meraviglia”, “Sei Mondiale”. Insomma, la foto non è certo passata inosservata e la Marrone può gongolare.

Emma Marrone: tante soddisfazioni professionali, ma l’amore?

“Essere qui”, l’ultimo disco di inediti di Emma, è stato certificato platino pochi giorni fa. Tuttavia le sue ‘fatiche musicali’ non sono finite. Infatti da venerdì 16 novembre è disponibile “Essere qui – bm edition”. Si tratta di un nuovo progetto discografico della cantante salentina contenente il nuovo singolo “Mondiale”, i brani del disco “Essere qui” e altri tre inediti: “Incredibile voglia di niente”, “Nucleare” e “Inutile Canzone”. Tante e meritate sono le soddisfazioni professionali per la Marrone… ma l’amore? Per quello c’è ancora da attendere. L’interprete si è recentemente confessata a Maurizio Costanzo e… ‘no’, il principe azzurro non si è palesato finora.