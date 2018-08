Stefano Bettarini, Temptation: “Torno diverso”. La fidanzata risponde

Stefano Bettarini, Temptation Island vip: l’ex marito di Simona Ventura svela come si approccerà al programma, “Regola: torna diverso”. Poi arriva la risposta della sua giovane fidanzata

Le coppie che prenderanno parte alla prima edizione di Temptation Island Vip stanno in queste ore partendo alla volta della Sardegna. Tutto è pronto per le registrazioni del bollente reality Mediaset. Ed è pronto anche Stefano Bettarini, l’ex marito di Simona Ventura (con cui ha avuto due figli, Giacomo e Niccolò) che prenderà parte al programma delle tentazioni con la sua fidanzata Nicoletta, una ragazza 22 anni più giovane di lui che gli ha rapito il cuore la scorsa estate. L’ex calciatore prima ‘di salpare’ non ha mancato di scrivere un messaggio social, chiarendo le intenzioni con cui ha deciso di approcciarsi alla trasmissione e ricevendo una risposta positiva dalla compagna.

Bettarini e lo spirito con cui affronterà il reality, Nicoletta fiduciosa

“L’unica regola del viaggio è: non tornare come sei partito. Torna diverso #travel #together #experience #life #goodbye@temptationisland_official”. Con questo proposito il Betta ha fatto sapere ai suoi fan di Instagram con quale spirito vuole affrontare la sfida delle tentazioni. Un atteggiamento che pare non dispiaccia alla sua fidanzata Nicoletta, che con rapidi riflessi ha risposto al messaggio con un tenero “❤️ più forti di prima”, segno che la 24enne ha molta fiducia nel suo uomo. Nel frattempo, a proposito di dediche, anche Simona Ventura, che sarà alla guida di Temptation Island Vip, ne ha ‘incassata’ una mozzafiato. Il mittente è stato il suo secondogenito Giacomo, che ha riservato a SuperSimo un pensiero che ha provocato positivo stupore in molte madri.

Temptation Island Vip posticipato: slitta la data di inizio. Nel frattempo le coppie sbarcano in Sardegna. Nilufar e Giordano di Uomini e Donne fanno sul serio: il messaggio impegnativo

Poche ore fa è arrivata la notizia che molti fan del programma speravano di non ricevere: il reality è stato posticipato. Dunque non andrà in onda da martedì 11 settembre, come era previsto, ma più probabilmente vedrà la ‘luce televisiva’ a fine mese o ai primi giorni di ottobre. Nel frattempo le coppie stanno sbarcando in Sardegna per registrare le puntate. Una delle più attese, oltre al Betta e Nicoletta, è quella che vede come protagonisti Nilufar e Giordano. I piccioncini sbocciati quest’anno a Uomini e Donne, proprio poco fa, hanno pubblicato un messaggio assai impegnativo sul loro amore. Riusciranno a mantenerlo?