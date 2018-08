Nilufar e Giordano, ultimo saluto prima di Temptation: il messaggio

Nilufar e Giordano, ultimo saluto prima di Temptation Island Vip: il messaggio dell’ex tronista, le struggenti parole di Mazzocchi e l’augurio di Luigi Mastroianni

Ci siamo: Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi hanno fatto i bagagli per sbarcare in Sardegna e mettere alla prova il loro amore a Temptation Island Vip. I due però non si sono scordati di mandare un messaggio dai loro profili social prima della partenza per l’isola delle tentazioni. Un saluto che suona come una promessa e che ha raccolto il plauso di molti fan. Tra i tanti che li seguono e che hanno augurato un grosso in bocca, non è mancato l’amico Luigi Mastroianni, altro protagonista del Trono Classico dell’ultima stagione di Uomini e Donne. Per lui, però, l’amore è tramontato in fretta: la storia con Sara Affi Fella, come è noto, è naufragata in un baleno una volta spentisi i riflettori del programma.

L’ex tronista di Uomini e Donne: “Noi vi salutiamo così. Ci vediamo tra un po’, sempre così o…”

Un bacio appassionato e due giovanotti dispersi in un cielo azzurro, estivo e romantico. In aggiunta poche parole e una promessa: “Noi vi salutiamo così. Ci vediamo tra un po’, sempre così o forse un po’ di più”. Questo l’ultimo post Instagram pubblicato dall’ex tronista. Giordano ha immediatamente risposto con uno struggente “Noi”, seguito da due bei cuoricini rossi. E a stretto giro si è fatto vivo anche Luigi Mastroianni che agli amici ha scritto un augurio che profuma di profezia positiva: “Tornerete più uniti di prima”. Temptation Island Vip si avvicina e Nilufar e Mazzocchi sembrano più solidi che mai: chissà se qualche tentazione riuscirà a scalfire un rapporto che pare, almeno al momento, granitico.

Giordano e Nilufar a Ischia: relax prima di Temptation Island

Per vivere gli ultimi giorni in totale relax prima di catapultarsi anima e corpo nel reality Mediaset, Mazzocchi e Nilufar si sono concessi un viaggio a Ischia, una delle isole preferite dall’ex tronista di Maria De Filippi. A far compagnia alla coppia c’era anche la famiglia della Addati, che ha stretto un bel rapporto con l’ex corteggiatore romano.