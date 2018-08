Simona Ventura toccata: parla il figlio Giacomo prima di Temptation

Simona Ventura, parla il figlio prima di Temptation Island Vip: le parole e il gesto di Giacomo, la risposta di SuperSimo

Ormai è quasi tutto pronto: le riprese dell’attesissima prima edizione di Temptation Island Vip (in onda da martedì 11 settembre su Canale 5) stanno per partire (dovrebbero iniziare a giorni). Simona Ventura, che sarà la timoniera del programma, scalpita. Tra l’altro, come ormai è noto, allo show prenderà parte anche il suo ex marito Stefano Bettarini, in compagnia dell’attuale fidanzata Nicoletta. Insomma la carne al fuoco non mancherà. Ma i figli di SuperSimo e dell’ex calciatore come hanno preso questa situazione? Nell’ultimo post Instagram, Giacomo, secondogenito della coppia (classe 2000), ha scritto un messaggio che ben riassume il pensiero su sua madre (avvertenza: il papà non è citato, ma scommettiamo che non è perché meno considerato. Prevenire le malelingue è meglio che curarle)

Giacomo Bettarini sulla madre Simona: “Posso vivere in modo da onorarti…”

“Non potrò mai riuscire a copiarti, ma posso vivere in modo da onorarti prima di tutto come madre oltre che come donna dello spettacolo. #sardinia #endofsummer #2018#temptationislandvip #queenisback #mom#LOVE”, firmato Giacomo. Simona Ventura è stata particolarmente toccata. Prima ha scritto un tanto sintetico quanto significativo “Sì… e siete la mia vita…”, riferendosi ai figli (la conduttrice ne ha tre: Niccolò e Giacomo avuti da Stefano Bettarini e Caterina adottata definitivamente nel 2014). Poi ha repostato su Instagram il pensiero di Jack. Tanti coloro che hanno commentato, spendendo parole al miele e ammirando le parole di Giacomo, visto che è il sogno di molte madri sentirsi indirizzare un messaggio simile. Invece, tornando al reality che sta partendo, l’hashtag utilizzato da Jack nel post, #temptationislandvip, mostra chiaramente come lui faccia il tifo perché la trasmissione condotta dalla madre (con la partecipazione di papà Stefano) abbia successo.

Simona Ventura, 53 anni e non sentirli: il bikini della Tigre di Chivasso conquista

Pochi giorni fa Simona si è mostrata sui social con un bikini da urlo e con l’autostima alle stelle. “Faccio ancora la mia po…ca figura”, il commento aggiunto dalla conduttrice a corredo dello scatto. Tra l’altro come darle torto: a 53 anni ha sfoggiato una gran forma fisica, lanciando forse un messaggio in sottotraccia: Temptation Island Vip è alle porte e SuperSimo è pronta. Anzi, prontissima.