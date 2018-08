Simona Ventura, 53 anni in bikini: “Faccio ancora la mia p..ca figura”

Simona Ventura, 53 anni in bikini. Autostima alle stelle: “Faccio ancora la mia p..ca figura”. La Tigre di Chivasso si presenta in splendida forma all’appuntamento di Temptation Island Vip

Simona Ventura non è mai stata una che si è fatta trovare impreparata agli appuntamenti. E anche questa volta non vuole deludere, sotto tutti i punti di vista. Temptation Island Vip è alla porte e lei sarà la timoniera del nuovo reality in salsa Vip proposto da Mediaset. Dunque l’ex moglie di Stefano Bettarini non vuol certo sfigurare, neppure sotto l’aspetto della forma fisica (è una donna e la vanità, in tal caso, se ben misurata, sfiora più il pregio che il difetto). Così eccola, 53 anni e non sentirli: uno scatto social che svela un’autostima alle stelle e che mostra che SuperSimo è più pronta che mai al gran ritorno da protagonista sul piccolo schermo.

SuperSimo scalpita per Temptation: la forma fisica non tradisce, 53 anni e l’autostima che cresce

“Sardinian Vacation last days ☀️…beh dai… faccio ancora la mia p..ca figura 😂🤣😂🤣😂#summer#beachwear #selfie #monday #august#20agosto”. Con questo commento simpatico e d’autostima (assolutamente giustificata) e con uno scatto senza filtri su Instagram (qui sotto), Simona si è mostrata in un bikini mozzafiato. I 53 anni non sono certo più i 23, ma comunque la Ventura svela ancora una forma invidiabile. Intanto Temptation Island Vip è alle porte e le sue vacanze in Sardegna, passate in un mare di relax e all’insegna degli affetti famigliari (dopo lo spaventoso accoltellamento che ha coinvolto il figlio Niccolò) stanno terminando: i riflettori si stanno accendendo sull’attesissimo reality e SuperSimo scalpita…

Temptation Island Vip: ultime news dal reality, coppie e tentatori

La prima puntata dell’edizione Vip di Temptation Island è fissata per martedì 11 settembre (Canale 5, prima serata), salvo stravolgimenti di palinsesto. In totale gli appuntamenti con il reality dovrebbero essere quattro (ogni martedì). Intanto sono state ufficializzate tutte le coppie che prenderanno parte allo show e sono stati resi noti anche alcuni nomi dei tentatori. Il pubblico freme, tutto è pronto. Simona compresa!