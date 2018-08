Temptation Island Vip: tra i tentatori anche due ex tronisti di Uomini e Donne

Chi sono i tentatori di Temptation Island Vip? Spuntano i nomi di alcuni tronisti di Uomini e Donne e non solo

Manca poco all’inizio delle registrazioni della prima edizione di Temptation Island Vip, in onda su Canale 5 dall’11 settembre. Se i nomi delle coppie sono già stati resi noti, c’è mistero assoluto sui tentatori e sulle tentatrici. Per ora Raffaella Mennoia, autrice del reality show, si è limitata a svelare due nomi: quelli di Davide Rossi, figlio del più noto Vasco, e Melissa Castagnoli, modella e già tentatrice a Temptation Island 2016. Secondo quanto svela Altro Spettacolo, e riportato poi da Bitchyf, tra i tentatori ci sarebbero pure diversi volti noti al pubblico di Uomini e Donne. In particolare la produzione avrebbe scelto due ex tronisti molto amati: Andrea Cerioli e Manuel Vallicella.

Gli ultimi gossip sui tentatori di Temptation Island Vip

“Andrea Cerioli, Pierpaolo Pretelli, Manuel Vallicella, Jeremias Rodriguez. Hanno sostenuto il provino anche Andrea Offredi e Mariana Falace (ex concorrente Grande Fratello)”, si legge sul blog televisivo. Saranno davvero questi i nomi dei tentatori di Temptation Island Vip? Se gli altri sono tutti, rigorosamente, single, c’è qualche incertezza sulla vita sentimentale del fratello di Belen. Dopo aver chiuso la storia tira e molla con Sara, l’argentino è stato beccato a Ibiza con una certa Priscilla, che compare in diverse storie sia di Jeremias sia della sorella. Che sia la nuova fiamma dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip?

Le coppie protagoniste di Temptation Island Vip

Sono sei le coppie che si metteranno in gioco a Temptation Island Vip: Valeria Marini e Patrick Baldassari, Stefano Bettarini e Nicoletta Larini, Sossio Aruta e Ursula Bennardo, Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, Fabio Esposito e Marcella Esposito, Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra.