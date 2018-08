Jeremias Rodriguez trova l’amore? Una foto sembrerebbe confermare

Jeremias Rodriguez condivide una foto e nasce il dubbio su una sua presunta nuova relazione

Jeremias Rodriguez condivide una foto con una ragazza, Priscilla, e la loro vicinanza fa pensare che tra loro ci sia un sentimento importante. Il fratello di Belen si fa vedere sulle Stories di Instagram mentre dà un bacio sulla guancia a questa giovane ragazza, di cui però non sappiamo nulla. Ovviamente sappiamo che può trattarsi di un’amica per Jeremias, ma la loro vicinanza fa pensare che invece sia qualcosa di più. Si tratta di una supposizione, venuta spontanea dopo aver visto la foto. Da ormai molto tempo, il Rodriguez è single. Della sua vita sentimentale, in realtà, si sa ben poco, ma questa foto fa credere che finalmente sia arrivata una svolta. Priscilla potrebbe essere riuscita a conquistare il cuore del fratello di Cecilia. Non abbiamo più sentito parlare di una sua presunta relazione, forse ora condividendo questa foto Jeremias vuole rivelare ai suoi fan di essere riuscito a trovare l’amore.

Jeremias ha trovato l’amore? Ancora non lo sappiamo, ma la foto che ha condiviso insieme a questa giovane ragazza fa pensare proprio di sì! Nessuna conferma da parte del diretto interessato, ma solo un bacio sulla guancia a occhi chiusi che fa appunto pensare a una svolta nella vita sentimentale del Rodriguez. Jeremias potrebbe aver scelto di annunciare questa notizia a tutti coloro che lo seguono. Da tempo non sentiamo parlare di probabili relazioni del giovane fratello di Belen. Qualche tempo fa, girava sul web la voce di un possibile avvicinamento amoroso con Giulia De Lellis. Dopo la fine della relazione con Andrea Damante, l’ex corteggiatrice appariva abbastanza vicina a Jeremias, tanto che i fan hanno iniziato a pensare che tra loro ci fosse qualcosa in più di un’amicizia.

Non ci resta, dunque, che attendere se mai Jeremias arrivi a confermare o a smentire la presunta relazione con questa ragazza. Intanto, il Rodriguez si gode le vacanze estive e, nel frattempo, cerca di essere sempre presente nella vita del nipote Santiago. Qualche giorno fa ha condiviso delle foto che dimostrerebbero la loro forte somiglianza.