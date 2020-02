Stefano Beacco e Scalzi stanno insieme dopo La pupa e il secchione? Il gossip

La pupa e il secchione, Stefano e Scalzi stanno insieme dopo la fine del programma?

Si avvicina la finale della Pupa e il secchione e aumentano a dismisura – come potete ben vedere su Instagram e su Twitter – le indiscrezioni sulla nascita di un’eventuale storia d’amore tra Stefano Beacco e Maria Assunta Scalzi. Tante sono le domande dopo il comunicato stampa diffuso questa mattina dal programma che con toni ambigui faceva riferimento proprio alla nascita di un sentimento forte tra i concorrenti. I più affiatati ci sono sembrati sempre e solo loro, ancor di più di Stella Manente e Giovanni De Benedetti, quindi comprendiamo chi sospetta che la Secchiona e il Pupo siano andati oltre alla semplice amicizia.

Stefano Beacco e Maria Assunta Scalzi insieme? Tacciono i profili Instagram

La Scalzi in realtà ha sempre negato qualsiasi coinvolgimento fisico, e lo stesso ha fatto Stefano che però come lei ha confessato varie volte di trovarsi bene in coppia. Solo amici insomma? Ci siamo fatti un giro sul profilo Instagram di entrambi e non abbiamo trovato molte risposte: in tanti scrivono a Maria Assunta che con Stefano forma una bellissima coppia, e anche nel profilo di Stefano i commenti sono del medesimo tipo. In alcune storie lui si è anche complimentato con la sua compagna per la determinazione che ci ha messo nelle prove fisiche del programma; in nessun caso però si sono lasciati andare, né l’uno né l’altra, a confessioni sul rapporto dopo la fine della Pupa e il secchione. Resteremo delusi? Non è detto ma bisogna attendere!

Le ultime news sulle coppie della Pupa e il secchione

Vi ricordiamo che finora i pettegolezzi sono esplosi su Dario Massa e un’amicizia piuttosto particolare con una delle pupe dopo il programma, e su Stella e De Benedetti che proprio ieri hanno fatto parlare per qualche cuore di troppo. Nessun’indiscrezione è trapelata sui vincitori ma siamo convinti che i più meritevoli siano proprio Stefano e Scalzi per via del rapporto bellissimo che hanno instaurato. Vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più!