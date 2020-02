Stella e De Benedetti, dopo Pupa e Secchione cuori sospetti: il gossip esplode

La pupa e il secchione, Stella Manente e Giovanni De Benedetti amatissimi

Stella Manente e Giovanni De Benedetti continuano a far parlare di sé dopo la fine della Pupa e il secchione. Sapete tutti che la messa in onda dell’ultima puntata è prevista il prossimo martedì 18 febbraio e che in quell’occasione scopriremo chi tra i concorrenti di quest’edizione vincerà il titolo di Miss Pupa e Mister Secchione 20. A prendersi la prima fascia potrebbe essere proprio Stella mentre la seconda non andrebbe certamente a De Benedetti che – come ben sapete – è stato squalificato assieme a Carlotta Cocino dalla trasmissione; se vincesse davvero Stella con lei trionferebbe invece Andrea Santagati che con la ragazza comunque ha trovato una certa sintonia. Sebbene non siano stati assieme per un po’ di puntate il pubblico ha notato una certa affinità tra Stella e De Benedetti, anche per via di alcuni comportamenti della Pupa che hanno fatto esplodere il gossip.

Stella e De Benedetti dopo La pupa e il secchione, cuori sospetti su Instagram

Ve ne parlavamo proprio poco dopo la squalifica del Secchione nella puntata precedente: De Benedetti postò una foto senza nulla addosso e Stella commentò in modo molto particolare. Oggi – come potete ben vedere nel video che trovate qui sotto – il Secchione ha postato un contenuto più “culturale” e il risultato è stato più o meno lo stesso: un cuore da parte della Manente che ha scatenato i commenti dei fan.: qualcuno ha persino chiesto a Stella se stessero assieme ma ovviamente la risposta non è arrivata; qualcun altro ha fatto notare che lei è già impegnata ma il punto è che del presunto amore della Manente non troviamo traccia nel suo profilo Instagram. Cosa ci nascondono insomma Stella e De Benedetti? C’è qualcosa tra di loro dopo la fine della Pupa e il secchione?

La Pupa e il secchione, De Benedetti e il coinvolgimento per Stella

Lui ha sempre mostrato una certa predilezione per Stella, è inutile negarlo, visto che c’è stato anche un bacio notturno nelle prime puntate. Certo, De Benedetti è stato spesse volte accusato di andare un po’ dietro a tutte ma l’attrazione nei confronti della Manente era palese. Al momento forse entrambi non possono parlare per questioni contrattuali ma siamo sicuri che ben presto diranno la loro su questo chiacchieratissimo rapporto. D’amore o d’amicizia, lo vedremo.