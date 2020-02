La pupa e il secchione, Carlotta e De Benedetti squalificati per violenza: il video

Carlotta Cocino e Giovanni De Benedetti squalificati alla Pupa e il secchione: cos’è successo

Alla fine il provvedimento per Carlotta Cocino e Giovanni De Benedetti è arrivato: la produzione non ha gradito per niente il comportamento della pupa e del secchione e la coppia è stata squalificata senza possibilità d’appello. Cos’è successo esattamente? Nella notte Carlotta e Giovanni hanno litigato per dei cuscini e se è vero che la Cocino ha usato dei toni decisamente eccessivi e provocatori non si può dire che De Benedetti sia riuscito a mantenere la calma: ecco perché la produzione, che all’inizio avrebbe potuto punire soltanto Carlotta, ha esteso il provvedimento anche al secchione; entrambi si sono così giocati l’importante possibilità di accedere alla finale dando l’opportunità alla coppia formata da Marco e dalla Maestri di rientrare in gioco col loro punteggio.

La pupa e il secchione, provvedimento durissimo per Carlotta e De Benedetti: “Comportamenti lesivi del regolamento“

“Quanto accaduto stanotte tra il secchione De Benedetti e la pupa Carlotta – così recita il comunicato letto da Paolo Ruffini la mattina dopo – è per noi inaccettabile: Carlotta ha avuto un atteggiamento fortemente irrispettoso e gravemente offensivo verso De Benedetti, De Benedetti non ha saputo mantenere il controllo evitando – come avrebbe dovuto – ogni contatto fisico. Questi comportamenti – ha poi aggiunto il conduttore – sono lesivi del regolamento e dell’esperimento di convivenza che per quanto vi riguarda è fallito. Questo programma è contro ogni tipo di violenza e il vostro comportamento non può essere in alcun modo giustificato né tollerato, quindi Carlotta e De Benedetti siete squalificati”. Un provvedimento giustissimo soprattutto perché colpisce entrambi e non solo un membro della coppia.

I video della lite di Carlotta e De Benedetti alla Pupa e il secchione

Il video della lite tra Carlotta e De Benedetti è stato pubblicato in parte sulle pagine social della Pupa e il secchione; lo abbiamo condiviso qui di seguito prendendolo da Instagram e vi invitiamo a guardarlo per capire realmente cos’è successo: