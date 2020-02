La pupa e il secchione anticipazioni finale: intimità “senza freni” e nuovi amori

Anticipazioni La pupa e il secchione, intimità alle stelle nella finale di martedì 18 febbraio

La finale della Pupa e il secchione andrà in onda domani martedì 18 febbraio e vedrà una delle coppie trionfare per essere riuscita a creare il giusto feeling per andare avanti. Le anticipazioni sulla finale vengono direttamente dal comunicato stampa ufficiale della trasmissione, e si parla chiaramente di intimità alle stelle e di sorprese dal punto di vista sentimentale: “alle coppie sarà chiesto di lasciarsi andare completamente, senza più freni inibitori, e l’affinità che si è creata tra alcuni di loro regalerà forti emozioni”. Cosa succederà? E chi potrebbe essersi lasciato andare senza freni inibitori? Noi abbiamo sempre visto una certa sintonia tra il pupo Stefano Beacco e Maria Assunta Scalzi, e, diciamo anche questo, lui è stato proprio una rivelazione in questo programma: non solo un bel pupo ma anche un ragazzo educato, open minded, pronto all’ascolto e pieno di sentimenti. Se vincessero sarebbe una vittoria strameritatissima!

Nuovi amori alla Pupa e il secchione: le anticipazioni sull’ultima puntata

Il comunicato sulla finale della Pupa e il secchione anticipa i contenuti della puntata tenendoci sulle spine: “Può un programma che nasce come esperimento sociologico portare alla nascita di un amore?”. Sebbene le uniche voci circolate sinora riguardino Dario Massa e recentemente anche Giovanni De Benedetti e Stella Manente, insistiamo sul fatto che l’unica coppia possibile ci sembra essere quella di Stefano e Scalzi che hanno creato alchimia, si sono sostenuti e completati a vicenda nel corso delle puntate e non hanno mai dato l’impressione di stare assieme solo per gioco. Domani scopriremo tutto, e vedremo se abbiamo avuto ragione a sponsorizzarli!

Le altre news sulla finale della Pupa e il secchione: ospiti e prove

Altre news sulla finale della Pupa e il secchione? Certamente! Tutti i pupi e tutte le secchione riceveranno una visita dai parenti che regalerà forti emozioni. Ci saranno inoltre le solite prove, quella “Televendita”, giudicata da Giorgio Mastrota, e quella “Cinema”, giudicata invece da Sandra Milo. La maestra Flavia farà anche un’irruzione nella notte per interrogare i ragazzi che alla fine dovranno compilare pure il questionario “Su di noi”, una serie di domande di conoscenza sul partner. La puntata si chiuderà con il divertentissimo “Bagno di cultura” che sarà giudicato da un divertentissimo Alessandro Cecchi Paone e a cui seguirà la proclamazione dei vincitori. Pronti per la finale?