La pupa e il secchione, Massa e Carlotta beccati insieme: “Si sono subito separati”

Dario Massa e Carlotta Cocina dopo La pupa e il secchione: cosa succede ai due concorrenti

All’inizio della Pupa e il secchione Dario Massa e Carlotta Cocina non erano una coppia perché lui stava con Marina Evangelista e lei con Giovanni Tobia De Benedetti, attratto da un bel po’ di pupe ma soprattutto da Stella Manente. Oggi in un servizio di Stefania Mazzoni per Di Più Tv leggiamo che tra Massa e Carlotta pare essere nata più di un’amicizia e che l’affiatamento aumenti di giorno in giorno grazie a un’intensa frequentazione. Forse c’era da immaginarselo, visto che quando nel corso delle puntate le coppie sono state scambiate e loro sono finiti assieme Massa e Carlotta hanno mostrato una certa sintonia. Che sia destinata a durare anche lontano dalle telecamere? Tutto può essere.

La pupa e il secchione, il rapporto tra Massa e Carlotta dopo il programma: gli ultimi avvistamenti

Nel servizio di Stefania Mazzoni leggiamo chiaramente che i due sono stati beccati per le strade di Roma e che il fotografo è rimasto sorpreso dall’affinità che mostravano: “Mi sono accorto di loro immediatamente – queste le parole riportate dalla giornalista – e quello che mi ha colpito è stata la grande intesa che hanno dimostrato […] All’inizio non si sono accorti di me, e io li ho seguiti fino al locale dove poi hanno deciso di pranzare insieme. C’era una grande intesa tra loro, ma quando poi si sono accorti che io li stavo fotografando si sono immediatamente separati, forse per paura di farsi vedere insieme”. Non credete a una parola e pensate che tra Dario Massa e Carlotta Cocina ci sia solo amicizia? Nessuno ha detto che i due sono fidanzati ma, visto che la loro frequentazione continua anche dopo La pupa e il secchione qualche domanda ce la faremmo.

Massa e Carlotta stanno insieme? Troppo presto per dirlo

Anche gli amici sono entusiasti di questa frequentazione e si dicono sicuri che la loro amicizia “assomiglia a un amore acerbo”. Dario – aggiungono – “è un ragazzo di grandi qualità, che ha sempre sognato l’amore vero. Carlotta è una bravissima ragazza, che tra l’altro ha avuto diversi problemi con il suo secchione e ha trovato in Dario un vero amico. Non sappiamo come evolverà tra loro ma una cosa è certa, sono affiatati più che mai”. “Sta dimenticando – hanno fatto notare gli amici che lo conoscono – di essere secchione, e questo gli piace moltissimo”. Massa e Carlotta insieme davvero? Vogliamo subito le telecamere.