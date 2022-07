Stefania Orlando sparisce dai social, poi lo sfogo: cos’è successo

Stefania Orlando prende le distanze dai social e oggi spiega il motivo di questa sua decisione. La conduttrice, che il pubblico di Canale 5 ha amato al Grande Fratello Vip 5, da un po’ di giorni non appariva su Instagram con i suoi soliti post. Non ha più tenuto aggiornati i suoi fan sulla sua vita, tanto che in molti hanno iniziato a preoccuparsi. Fortunatamente, nulla di grave. Semplicemente, la Orlando non riesce più a vivere serenamente certe dinamiche sui social. Le polemiche che spesso causano liti e contrasti via web non vengono tollerate da Stefania, che sceglie così di allontanarsi un po’ da questo mondo.

La sua non è una decisione definitiva, in quanto lei stessa ammette che presto potrebbe tornare attiva come un tempo. Innanzitutto la Orlando, che di recente è tornata sul piccolo schermo con Tommaso Zorzi, ci tiene a ringraziare tutti coloro che hanno mostrato interesse nei suoi confronti, scrivendole in privato in questo periodo di assenza sui social. In tanti si sono preoccupati, tanto che le sono arrivati diversi messaggi in cui le viene chiesto se va tutto bene e come sta.

“Sto bene grazie, tutto è a posto e niente è in ordine”, l’ex gieffina rassicura così i suoi fan più affezionati. Dopo di che, Stefania Orlando su Instagram spiega i motivi della sua assenza: “Mi sono solo presa un po’ di tempo per assaporare la vita senza la frenesia di doverne immortalare ogni istante”. Capita a volte che i personaggi noti sentano la necessità di viversi i propri affetti e le giornate lontano dai riflettori dei social network.

Ma c’è un motivo ben preciso per cui la conduttrice si ritrova ad avere questo bisogno. “Ultimamente poi ho notato che sui social si ama molto litigare, a prescindere dal motivo, dal soggetto o dall’argomento, si fa polemica per qualsiasi cosa”, afferma la Orlando in questo suo lungo sfogo di oggi. Proprio per questo motivo, non riesce più a trovare “quella leggerezza di una volta, quell’evasione dalla realtà” che le dava “gioia e divertimento”.

In effetti, basta un niente e sui social si scatena il caos. Si creano così delle polemiche inutili, dove non mancano parole offensive e indelicate. Sono tanti i personaggi noti che si lamentano, non per le critiche, bensì per gli insulti e le liti tra fan e hater sotto i post. “È tutto così stressante!”, aggiunge Stefania.

Detto ciò, ci tiene a precisare che questo non è un addio ai social. “Comunque prima o poi torno eh, nulla è definitivo, giusto il tempo di prendere una sana boccata di vita”, conclude così il suo sfogo questa mattina.

In una recente intervista per SuperGuidaTv, la Orlando ha spento le speranze dei fan di rivederla in un altro reality show, almeno per il momento. Certo, non rinnega sicuramente la sua esperienza nella Casa del GF Vip, ma al momento da parte sua non c’è il desiderio di entrare a far parte del cast di un altro programma simile.