Tommaso Zorzi e Stefania Orlando di nuovo insieme in tv: dove li vedremo

I due ex gieffini sarebbero sul punto di ritrovarsi in una nuova trasmissione di Discovery: ecco quello che sappiamo fin’ora

Belle notizie in arrivo per tutti i fan dei “Zorzando”, l’amatissima coppia di amici formata da Tommaso Zorzi e Stefania Orlando all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020/2021. Secondo quanto riporta TvBlog in anteprima, infatti, dovremmo poter vedere molto presto i due nuovamente insieme all’interno della stessa trasmissione televisiva.

Ma non si sta parlando, almeno per questa volta, di un reality show “tout court” e nemmeno di una trasmissione Rai e Mediaset. Al contrario, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando dovrebbero ritrovarsi sulle frequenze di Discovery per la nuova trasmissione Questa è casa mia.

Tommaso Zorzi e Stefania Orlando di nuovo insieme in tv: l’indizio non sfugge ai fan

A rivelare la presenza di Stefania Orlando nel nuovo show di Discovery è Marco Salaris, che ha lasciato intendere che per la soubrette e ex moglie di Andrea Roncato nel programma ci sarebbe ormai un posto assicurato. “Al momento non è chiaro quale sarà il suo ruolo, ma la firma dovrebbe essere cosa fatta” leggiamo su TvBlog, tanto ci basta per incuriosirci a dovere.

La trasmissione, vi ricordiamo, è un adattamento di un format inglese intitolato This is my house. Nel programma, 4 concorrenti proveranno a convincere una giuria composta da vip che quella che descrivono sia casa loro. Starà proprio ai menbri della giuria capire chi stia dicendo la verità. Questo, tra l’altro, non sarà nemmeno l’unico impegno televisivo sulla stessa rete per la Orlando. La conduttrice è già stata inclusa nel progetto Stand Up! Comici In Prova, che tornerà in onda prossimamente su NOVE.

La Orlando, come dicevamo, si ritroverà al suo fianco Tommaso Zorzi, la cui presenza è già stata confermata. Qualche giorno fa, l’influencer aveva annunciato in pompa magna via social la partenza di due nuovi programmi “dal sapore internazionale”, fra cui The Greatest British Sewing Bee e per l’appunto This is my house. Zorzi sarà inoltre impegnato nelle prossime settimane e mesi nelle riprese della seconda edizione del fortunato format Drag Race Italia.

Nel frattempo, in attesa di saperne qualcosa in più, i fan dei “Zorzando” hanno pizzicato i due insieme in un nuovo shooting fotografico via social. Accanto a loro anche Barbara Foria e Roberta Tagliavini, che a questo punto potrebbero (il condizionale è d’obbligo) completare il cast di This is my house.