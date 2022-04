Zorzi, due nuovi programmi in arrivo e finisce sulla BBC: la reazione

A pochi giorni dal suo 27° compleanno, celebrato con un grande party milanese, Tommaso Zorzi ha già un nuovo motivo per festeggiare. Pochissime ore fa il facoltoso influencer e personaggio tv lanciato dal successo del GF Vip ha confermato di avere non uno ma ben due progetti in ballo. E anche questi, come Drag Race, hanno un sapore internazionale.

Tommaso Zorzi sarà dunque molto presto protagonista di 2 nuovi format, entrambi per il gruppo Discovery. Il primo si intitola Tailor Made – Chi ha la stoffa? (arriverà su Discovery+ quest’estate e successivamente in chiaro su Real Time), mentre il secondo è Questa è casa mia (si tratta dell’adattamento di This is my House), e andrà in onda a partire da maggio su Real Time. Il primo programma è, in buona sostanza, un “Bake off” ma in versione sartoriale, dove i concorrenti si sfidano a colpi di ago e filo. Il secondo invece vede al centro quattro persone che sostengono di essere i proprietari della stessa casa: nel programma, una giuria di esperti deve provare a indovinare chi di loro dice la verità.

A fare l’annuncio in anteprima, tenetevi forte, è stata la prestigiosa BBC. Proprio così: Zorzi è apparso sulle pagine online del noto giornale britannico, scavalcando così i confini italiani. Un gran bel traguardo questo per il vip, che ha tenuto a informare i fan e aggiornarli su queste nuove belle novità via Instagram Stories.

Ebbene sì, ragazzi. Lo ha annunciato la BBC quindi ve lo posso annunciare pure io. Condurrò le versioni italiane di The Greatest British Sewing Bee e This Is MY House. Che si chiameranno Tailer Made – Chi ha la stoffa? e Questa è casa mia. Sono molto felice.

Sorridente e felice come una Pasqua Tommaso Zorzi ha anche avuto la possibilità di fare un altro bell’annuncio che renderà felice i suoi follower. L’ex protagonista di Riccanza sta infatti per mettersi al lavoro anche sulla seconda stagione di Drag Race Italia. Saranno dunque in totale tre gli impegni televisivi che vedranno Zorzi impegnato nei prossimi mesi. A proposito, il fidanzato di Tommaso Stanzani ha commentato: “Quindi mi aspettano dei mesi di fuoco. Non vedo l’ora, raga.”

Nel frattempo, prosegue a spron battuto la fase promozionale di Parole per noi due. In questi giorni, infatti, Tommaso Zorzi sta facendo il giro delle sette chiese (Verissimo compreso) per presentare il suo nuovo libro.