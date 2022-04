Stefania Orlando: stop reality, rapporti con ex GF Vip e show su Real Time

Stefania Orlando non rinnega nulla del suo passato televisivo, ma per ora stop ai reality show. Domani chissà, mai dire mai. La conduttrice, che è stata tra le protagoniste del Grande Fratello Vip 5, edizione che ha visto trionfare Tommaso Zorzi, intervistata all’evento della nuova collezione Victoria Torlonia da SuperGuidaTv, ha tirato le somme della piega presa dalla sua carriera. E alla fine ha sorriso, soddisfatta di quel che ha realizzato e di quel che la aspetta. Nel futuro immediato tornerà in video con l’amico Zorzi: i due saranno protagonisti di “Questa è casa mia”, programma che sarà trasmesso Real Time, a partire dal 6 maggio.

Prima di affrontare il capitolo televisivo, la Orlando ha speso qualche parola sulla moda, definendola un gusto “soggettivo”. Per quel che riguarda i trend del momento, ha spiegato che nutre la convinzione che vadano seguiti “alla lettera” ma a seconda della propria “personalità e del proprio fisico”. “La moda è essere a posto con se stessi”, ha chiosato.

Stefania Orlando: i rapporti oggi con gli ex gieffini vip

A proposito di Zorzi, ha spiegato di averlo visto svariate volte prima che di lavoraci per “Questa è casa mia”. Dopo la conclusione del GF Vip 5, ha aggiunto la presentatrice, non è mai stata interrotta la frequentazione amichevole con l’influencer milanese. “Noi in realtà ci siamo ritrovati altre volte prima di questo programma, non abbiamo mai sospeso questa nostra frequentazione. Sicuramente lavorare insieme è stato interessante. Lo show viene da un format inglese e secondo me meglio non spoilerare troppo”, ha spiegato la Orlando.

E gli altri suoi ex compagni di avventura nella Casa più spiata d’Italia? Sente ancora qualcuno oltre a Tommaso? Assolutamente sì, praticamente è in contatto con tutti: “Io sono rimasta in contatto con tutti i ragazzi del Grande Fratello”.

Dopo aver tenuto compagnia al pubblico di Canale Cinque per mesi, ha accettato un’altra sfida tanto stimolante quanto impegnativa: mettersi in gioco su Rai Uno a Tale e Quale Show, talent show timonato da Carlo Conti. Già in passato avrebbe voluto prendervi parte, tanto che sostenne dei provini che però non andarono a buon fine. Quello dello scorso anno invece ha ricevuto il semaforo verde. Con il senno di poi si è ritenuta soddisfatta del suo percorso:

“Tale e Quale già volevo farlo qualche anno fa, avevo fatto il provino ma forse non era il momento giusto. Quando è arrivato il momento ho pensato chi me l’ha fatto fare, non si tratta solo di imitare la voce ma anche le movenze. Qualcosa è venuta bene, qualcosa benino e qualcuna maluccio ma sono contenta”.

Infine SuperGuidaTv le ha chiesto se la si vedrà in futuro in qualche altro reality show. Sulla questione ha frenato, premettendo però di non rinnegare nulla, tantomeno la scelta di partecipare al programma condotto da Alfonso Signorini: “Il Grande Fratello è stato il mio primo reality, pensavo di non essere adatta. Alfonso mi ha chiamato e ho accettato con grande consapevolezza di essere una donna appagata è risolta. Ho avuto un grandissimo riscontro, ma non prendo le distanze assolutamente. Ora sono immersa in altri progetti, ma mai dire mai nella vita per un altro reality. Ad ora non è in progetto”.