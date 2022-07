Stefania Orlando: problemi e imbarazzo con Barbara d’Urso

Spesso nel mondo dello spettacolo le dichiarazioni vengono travisate, mal interpretate o enfatizzate, generando così astio e contrasti. Di recente è accaduto a Stefania Orlando, che si è trovata a vivere suo malgrado una situazione di imbarazzo dopo alcune affermazioni sull’ultima edizione de La Pupa e il Secchione, guidata da Barbara d’Urso.

La scorsa primavera, alla vigilia dello show di Italia Uno, Stefania Orlando ha confidato pubblicamente di aver rifiutato la proposta di Carmelita di prendere parte al programma. Alcuni siti hanno riportato la vicenda con grossi titoloni, arrecando così un danno non indifferente all’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Stefania Orlando ne ha parlato nell’ultima intervista rilasciata al settimanale Mio, confidando di aver provato un certo imbarazzo nei confronti della collega e del suo team di autori:

“In verità non ho rifiutato: ho raccontato di aver fatto un colloquio con loro che però si è concluso con un nulla di fatto. Non capisco perché alcuni giornali amino fare i titoli sensazionalistici. Semplicemente, dopo il colloquio, le cose sono andate così: io ho fatto altre cose, loro hanno scelto altre persone. Non è stato carino nei confronti di Barbara e dei suoi autori che conosco da tanti anni, mi sono sentita in imbarazzo”

Dopo il colloquio con La Pupa e il Secchione Stefania Orlando ha lavorato ad alcuni format di Real Time ma oggi sogna di condurre una trasmissione tutta sua. La diretta interessata non ha nascosto che le piacerebbe molto essere la padrona di casa di un contenitore in cui trattare vari argomenti: musica, cucina, attualità, approfondimenti su vari temi.

Stefania Orlando si è detta interessata anche a La Talpa, uno dei reality show più amati e seguiti in Italia che dopo tanto tempo tornerà finalmente in Italia nella primavera 2023. L’ex gieffina accetterebbe volentieri una conduzione mentre non parteciperebbe mai come concorrente. Fino ad ora ha fatto solo il GF Vip e non ha intenzione di fare altri programmi simili.

La pausa dai social network

In attesa di capire il suo futuro sul piccolo schermo Stefania Orlando si gode le vacanze con il marito, il musicista Simone Gianlorenzi. Di recente la bionda conduttrice ha deciso di prendersi una pausa dai social network. Un modo per disintossicarsi da una realtà virtuale che spesso può far male.

La Orlando ha compiuto questa scelta dopo aver capito che qualsiasi cosa facesse non guardava nemmeno più con i suoi occhi ma puntava il cellulare per fare un filmato da condividere. In questo modo Stefania perdeva tutta la magia del momento.

Stefania Orlando era inoltre stufa di certi commenti, degli haters, delle varie tifoserie, dei litigi. Ha però precisato: