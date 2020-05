Stash e De Filippi, che segreto nascondono? “Una cosa bellissima”

Il segreto di Maria De Filippi e Stash dei The Kolors: cosa nascondono davvero?

E proprio nel momento in cui pareva che la semifinale di Amici Speciali fosse finita, Maria De Filippi ha fatto una mezza-rivelazione che ha fatto scoppiare il caos! Poco prima di eleggere il quarto finalista, la conduttrice si è rivolta a Stash Fiordispino, dicendo apertamente di volergli un gran bene, anche se ogni tanto è testardo. Tra Maria e Stash è nata una splendida amicizia, ma c’è anche una stima reciproca: lei ha creduto sin dall’inizio nei The Kolors ed è stata sempre lei ad averli spinti a cantare in inglese. Il loro è un rapporto speciale, tanto speciale da poter supporre anche dei segreti: sì, Maria De Filippi e Stash dei The Kolors ne hanno uno!

La rivelazione della De Filippi su Stash ad Amici Speciali: “Cosa bellissima”

Se siete rimasti senza parole per l’esibizione di lap dance di Eleonora Abbagnato, quello che tengono segreto Stash e Maria potrebbe sorprendere ancora di più! La conduttrice di Amici Speciali ha detto: “Sai che ti voglio bene. Poi quest’anno hai fatto una cosa molto importante, bellissima. Una cosa che resterà sempre fra di noi. Un nostro segreto”. Stash ha trattenuto a fatica le lacrime, la De Filippi: “Mi fai emozionare”. Di cosa si tratta? Un mistero molto più grande rispetto a quello del presunto fidanzato di Gaia Gozzi!

Maria De Filippi e Stash Fiordispino, la curiosità aumenta… rivelato tutto alla finale di Amici Speciali?

Su Twitter, i telespettatori di Amici Speciali si sono fatti sentire: “No, aspettate… Cosa intendeva Maria con ‘Quest’anno hai fatto una cosa molto bella’ a Stash?”; “Ma noi vogliamo sapere! Maria, cosa ha fatto Stash? Ci hai lasciati così”; “No, Mari’, mo lo vogliamo sapere tutti che ha fatto Stash!”; “Sono una persona normale: voglio sapere che è successo a Stash”. Il frontman dei The Kolors parlerà di questo segreto con la De Filippi durante l’ultima puntata di Amici Speciali? Lui e gli altri finalisti ci sorprenderanno ancora!