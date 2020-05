Semifinale Amici Speciali: finalisti, prove e confessioni

Chi sono i finalisti di Amici Speciali? Random – purtroppo – non ce la fa

La Semifinale di Amici Speciali è giunta al termine. Ora conosciamo i quattro finalisti che gareggeranno nella prossima puntata, quella definitiva, quella in cui verrà eletto il vincitore. Abbiamo rivisto, nel corso di queste settimane, tutti gli ex concorrenti più amati del talent show di Canale 5, e anche qualche piacevole sorpresa e scoperta: Michele Bravi e Random. Molti hanno scommesso sul rapper, ma non è riuscito ad accedere all’ultima puntata di Amici Speciali. Poco importa: ha saputo far conoscere la sua musica (che sta scalando le classifiche alla velocità della luce) e la sua infinita simpatia. Maria De Filippi non lo “perderà” così facilmente.

Amici Speciali finalisti: ecco i nomi

Il regolamento della finale di Amici Speciali ci fa capire che saranno presenti tutti i concorrenti del talent show per un motivo ben preciso. Rivedremo dunque Random, Gaia e tutti gli altri cantanti e ballerini che hanno messo su uno spettacolo davvero niente male. I quattro finalisti sono The Kolors, Alessio Gaudino, Irama e Michele Bravi, che questa sera si è commosso ricordando il suo passato.

Diretta semifinale Amici Speciali: la prova di Eleonora Abbagnato

Durante la penultima puntata di Amici Speciali, non sono mancate le prove di professori e giudici: ha fatto molto chiacchierare quella di Eleonora Abbagnato che balla la lap dance! Mai vista l’ètoile così sensuale! Cosa ci riserverà la finalissima? Senz’altro sorprese a più non posso, il vincitore e nuovi fondi che verranno devoluti alla Protezione Civile.