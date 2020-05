Anticipazioni finale Amici Speciali: meccanismo e nuovo regolamento

Amici Speciali, le anticipazioni sulla finale di venerdì 5 giugno: cosa succederà nell’ultima puntata

Siamo giunti ormai alla finale di Amici Speciali: le anticipazioni vi aiuteranno ad addentrarvi nel nuovo regolamento. Ci saranno sì quattro finalisti, decisi anche un po’ a fatica nel corso della semifinale, ma gli altri otto concorrenti non spariranno di certo. Quando è stato annunciato che ci sarebbero stati i finalisti ad Amici Speciali, tra i fan dei vari cantanti e ballerini c’è stato un po’ di panico. Nessuno infatti è disposto a rinunciare alle esibizioni del proprio beniamino. Ma niente paura: nessuno sarà costretto a farlo. I dodici protagonisti di Amici Speciali torneranno tutti nella finale del 5 giugno 2020, ma alcuni nelle vesti di supporter.

Finale Amici Speciali, meccanismo e regolamento dell’ultima puntata del 5 giugno 2020

Il regolamento della finale di Amici Speciali prevede infatti sì quattro finalisti, ma con a seguito una specie di squadra. Gli otto rimasti fuori dalla finale hanno deciso con chi schierarsi e chi supportare in finale. Ognuno di loro con le proprie esibizioni, e i relativi punteggi, contribuirà alla possibile vittoria del finalista che hanno scelto di supportare. Ogni finalista infatti sommerà i propri voti ottenuti con il televoto a quelli conquistati dai vari concorrenti che lo supporteranno nel corso della finale di Amici Speciali. Non cambierà il numero di esibizioni di ognuno dei dodici protagonisti: tutti si esibiranno in egual misura, come è successo finora. Proprio per questo meccanismo della finale è difficile fare previsioni sul possibile vincitore di Amici Speciali. Molto potrebbe dipendere da quanti supporter avranno ognuno di loro!

Amici Speciali, nell’ultima puntata ci saranno i quattro finalisti e i loro supporter

I finalisti sono Michele Bravi, Irama, Alessio e The Kolors. I primi tre sono stati decretati dalle tre manche, mentre Stash e la sua band sono stati scelti dai tre finalisti. Irama e Michele hanno votato per lui, mentre Alessio ha fatto il nome di Giordana. Nella semifinale però non abbiamo scoperto chi supporterà chi: le squadre dei finalisti verranno rivelate venerdì prossimo. A meno che non ci saranno delle ulteriori anticipazioni sulla finale di Amici Speciali nel corso della settimana. Ciò che conta è che li ritroveremo tutti per l’ultimo grande appuntamento.