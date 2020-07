Stash e Giulia Belmonte compleanno: sorpresa e parole importanti

Oggi 7 luglio è il compleanno di Stash Fiordispino. Il cantante dei The Kolors compie 31 anni ma, quest’anno, tutto ha un sapore diverso: pensa e ripensa a quando, fra qualche mese, diventerà papà per la prima volta! La notizia della gravidanza di Giulia Belmonte (la fidanzata della quale abbiamo scoperto l’identità durante Amici Speciali) ha riempito di gioia il cuore del musicista che, per il suo bambino, ha già suonato la prima canzone. Un compleanno speciale che non potrà mai dimenticare. Ha ricevuto anche una grande sorpresa da parte della fidanzata: gli ha ricoperto il letto di palloncini a forma di cuore e la scritta “Stash”; lei gli riserva sempre tante attenzioni e lui fa lo stesso. Stanno vivendo un’intensa storia d’amore e la nascita del figlio non farà altro che rafforzare quel sentimento che li tiene indissolubilmente uniti. Non si conoscono da così poi tanti anni, eppure l’amore è sbocciato in men che non si dica, dando a entrambi la possibilità di capire immediatamente di essere fatti l’uno per l’altra.

Stash e Giulia Belmonte news, grande sorpresa al compleanno del cantante e ringraziamenti ai fan

Al suo 31esimo compleanno, Stash dei The Kolors ha voluto ringraziare tutti i suoi fan, che continuamente lo seguono in ogni suo concerto e su Instagram. Quest’oggi è stato sommerso da una miriade di messaggi d’auguri stupendi, che non hanno fatto altro che rallegrare il cantante. Su Instagram ha voluto esprimere tutta la sua gioia in questo modo: “Sentire così tante persone accanto a me è la mia più grande vittoria”. Stash ha capito nuovamente quanto i suoi sostenitori amino la musica dei The Kolors con la partecipazione ad Amici Speciali: hanno largamente apprezzato le loro performance. Quando poi è emersa la notizia del figlio in arrivo, tutti si sono riversati su Instagram per fargli gli auguri. Nessuno si sarebbe aspettato qualcosa del genere. Maria De Filippi ha deciso di fare uno dei primi regali al figlio di Stash e Giulia: una collana dal grande significato. Un regalo della conduttrice vale tantissimo per il frontman dei The Kolors. Lei ha sempre creduto in lui e nella strada musicale che ha deciso di intraprendere.

Gossip Amici, Stash e Giulia: periodo surreale

Stash Fiordispino e Giulia Belmonte stanno vivendo il periodo più bello delle loro vite. Il frontman dei The Kolors – sempre su Instagram – ha fatto sapere che dentro di lui è presente un vortice di emozioni mai provate prima: “Sono in un momento surreale della mia vita”. Lo stesso vale per la sua fidanzata, che compare qualche volta con lui in alcuni scatti social. Sono molto riservati e sono poche le notizie che riguardano il bebè. Oggi, oltre al compleanno di Stash Fiordispino, sta facendo parlare un’altra notizia che riguarda Amici di Maria De Filippi: il talent show non verrà più trasmesso su Real Time.