Stash The Kolors diventa papà: sorpresa ad Amici, chi è la fidanzata

Stash papà, l’annuncio alla finale di Amici Speciali: chi è la mamma del figlio?

Stash diventa papà! Un annuncio a dir poco incredibile fatto durante la finale di Amici Speciali. In pochi si sarebbero aspettati una confessione di questo tipo da parte di Maria De Filippi che, nella scorsa puntata, aveva parlato di un segreto che la tiene legata al frontman dei The Kolors. Credevamo che nessuno dei due avrebbe aggiunto altro sul mistero fittissimo che circondava Stash Fiordispino e invece questa sera, a sorpresa, la De Filippi ha mandato sullo schermo un video con cui viene mostrato il battito del cuore del primo figlio di Stash dei The Kolors. Diventerà davvero papà, non è assolutamente uno scherzo e, per lui, la conduttrice ha voluto fare il primo-grande-regalo: una collanina d’oro.

Segreto di Stash e Maria De Filippi svelato: la prima ecografia (foto)

Nella scorsa puntata, Maria De Filippi aveva spiegato che Stash Fiordispino si era reso protagonista di qualcosa d’incredibile. Chi avrebbe mai immaginato che sarebbe diventato papà! La sua vita privata, dopo la fine della relazione con Carmen (sono stati insieme durante il suo percorso del cantante ad Amici), è rimasta all’oscuro in quest’ultimo periodo. Con chi è fidanzato? Avrebbe una relazione speciale con Giulia Belmonte, giornalista, influencer e protagonista di alcuni video musicali, come quello di Dove e quando di Benji e Fede, e di un programma assieme ad Aristide Malnati. Tutti credevano che fosse single, in verità Stash Fiordispino ha il cuore che batte per la sua dolce metà… e per suo figlio! Su Instagram, ha pubblicato la prima ecografia (che troverete qui in basso). Un bellissimo periodo per Stash dei The Kolors, che ha deciso di lasciare il suo posto da finalista a Umberto Gaudino.

Stash papà, l’annuncio e il regalo di Maria De Filippi

Maria De Filippi ha annunciato la paternità di Stash ad Amici Speciali in questo modo: “Vi faccio vedere il perché di questo regalo”… e ha mostrato la prima ecografia del figlio del frontman dei The Kolors. Ha poi proseguito: “La volta scorsa vi ho detto che quest’anno lui ha fatto una cosa bella, importantissima. Il suo è stato un inno alla vita”. Stash ha commentato così: “Tutto è così assurdo! Nel senso positivo. Una nuova vita in questo momento così strano. Il regalo più assurdo!”.

Chi è la fidanzata di Stash dei The Kolors: è davvero Giulia Belmonte?

Ci si sta chiedendo chi sia la fidanzata di Stash Fiordispino. Non è assolutamente la sua ex Carmen, ma dovrebbe essere Giulia Belmonte: qualche minuto fa ha condiviso il feed dell’ecografia pubblicata da Stash come storia Instagram, aggiungendoci un cuore. Sarà lei oppure no? Potrebbe uscire presto allo scoperto con una bella confessione! Ma quello che importa davvero è che Stash sia felice… e che possa darci nuovi aggiornamenti sul suo primo figlio!