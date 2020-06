Dopo l’improvviso annuncio dei The Kolors, i tre finalisti di Amici Speciali scelgono il quarto finalista

L’annuncio è arrivato come un fulmine a ciel sereno. Nella serata di ieri, nell’account ufficiale di Amici, è apparso un video con il quale Stash ha annunciato che lui e la sua band hanno deciso di rinunciare al posto da finalista di Amici Speciali. Erano in molti che avrebbero voluto vedere i musicisti partenopei competere per la vittoria finale tanto che, durante la semifinale, Michele Bravi e Irama hanno scelto proprio loro. Una decisione che non deve esser stata facile, ma ascoltando bene le parole di Stash, pare sia maturata subito dopo l’ultima puntata. Ed ecco che, con l’annuncio dei The Kolors, la finale è rimasta orfana del suo ultimo componente. Nelle ultime ore in tanti si sono chiesti chi avesse preso il loro posto e, pochi minuti fa, è arrivato l’annuncio. I tre finalisti (Bravi, Irama e Alessio) hanno scelto Umberto Gaudino, allievo di Amici 18, stagione in cui abbiamo visto anche Alberto Urso e Giordana Angi, anch’essi protagonisti di Amici Speciali.

Umberto Gaudino è il quarto finalista di Amici Speciali

Questa mattina, come è successo per l’annuncio di Stash, è apparso un secondo video nei principali account social del talent show per far conoscere al pubblico la decisione dei tre finalisti. Dopo aver appreso la notizia della rinuncia dei The Kolors, Irama, Alessio e Michele hanno deciso di far rientrare in gioco Umberto Gaudino, già professionista di Amici. Si è alzata una leggera polemica sui social proprio per questa decisione: alcuni utenti avrebbero preferito qualcuno che non fosse già professionista della scuola come ad esempio Javier o Gaia. Nonostante ciò, noi pensiamo che Umberto meriti a pieno la finale e non vediamo l’ora di assistere alla puntata di domani. Si tratta dunque di una finale tutta al maschile, composta da due cantanti e due ballerini: chi alzerà la coppa di Amici Speciali? Non ci resta che attendere l’ultimo appuntamento che andrà in onda il 5 giugno su Canale 5.

I The Kolors rinunciano alla finale

“Io di opportunità da questo posto ne ho avute già tante. La mia coppa l’ho alzata nel 2015, da due anni sono professore in questa scuola e gran parte dei ragazzi che vedete li ho interrogati, li ho visti crescere artisticamente, ho dato voti, li ho consigliati… Per cui mi sembra giusto rinunciare al mio posto da finalista”, questo quanto dichiarato da Stash nella giornata di ieri.