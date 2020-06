Amici Speciali, The Kolors non sono più finalisti: “Giusto così”, parla Stash

Amici Speciali, The Kolors non sono più tra i quattro finalisti: il video di Stash spiega perché

Tutti volevano i The Kolors in finale ad Amici Speciali e i desideri erano stati ascoltati da Michele Bravi e Irama, che avevano votato proprio la band di Stash per chiudere il cerchio. E invece Stash e i The Kolors hanno deciso che non saranno finalisti ad Amici Speciali. Una decisione di sicuro sofferta, perché Amici è comunque casa per loro e partecipare a un torneo tra Big e vincerlo magari sarebbe una grande conferma. E invece abbiamo avuto noi pubblico conferma del fatto che i The Kolors non hanno solo un grande talento, ma anche un grande cuore e un grande altruismo. Qualcuno sui social ha anche detto che è stato un gesto di grande umiltà. La comunicazione di Stash è arrivata all’improvviso a un paio di giorni dalla finale di Amici Speciali, ma pare sia una decisione maturata subito.

The Kolors rinunciano al posto da finalisti ad Amici Speciali: Stash spiega perché

Nel video pubblicato sul profilo ufficiale di Amici, Stash ha spiegato per bene la loro decisione. Il cantante dei The Kolors ha spiegato di essere molto lusingato di essere stato scelto come finalista, aveva anche ricevuto delle bellissime parole da Irama. Tuttavia, dopo l’entusiasmo dei primi istanti, Stash ha immediatamente pensato di rinunciare al posto in finale. Questo ha raccontato nel video postato su Instagram, spiegando perché: “Seppur simbolico, quel trofeo è pur sempre un’opportunità” . Opportunità che Stash e i The Kolors sentono di avere già avuto ad Amici. E infatti Stash ha proseguito con queste parole: “Io di opportunità da questo posto ne ho avute già tante. La mia coppa l’ho alzata nel 2015, da due anni sono professore in questa scuola e gran parte dei ragazzi che vedete li ho interrogati, li ho visti crescere artisticamente, ho dato voti, li ho consigliati… Per cui mi sembra giusto rinunciare al mio posto da finalista”.

Chi sarà il quarto finalista al posto dei The Kolors? Le anticipazioni su Amici Speciali

“Comunicazione ufficiale! I The Kolors rinunciano al loro posto da finalisti, chi prenderà il loro posto?”, questo si legge nella didascalia del video. E allora chi prenderà il posto di finalista dei The Kolors? Questo non è stato svelato da Stash, che invece ha spiegato come verrà scelto. Toccherà infatti agli altri tre finalisti (Bravi, Irama e Alessio) decidere, esattamente come hanno fatto con Stash. Chissà se lo scopriremo direttamente venerdì sera in finale o se invece un video domani ci aggiornerà sul fortunato nuovo finalista…