Amici Speciali, Stash dopo il gesto di Irama: “Non è da tutti”, il messaggio

Amici Speciali, Stash ringrazia Irama dopo il gesto in semifinale: il messaggio su Instagram

Ieri sera ad Amici Speciali c’è stato un gesto di Irama che non è passato inosservato. Il destinatario delle bellissime parole del cantante di Mediterranea è stato Stash, anzi tutti i The Kolors. Stash si è saputo ritagliare uno spazio in tutte le puntare di Amici Speciali, giocando sulla giuria e scherzando con loro con lo scopo di avere un punteggio più alto. Insomma, cercava di comprarseli anche con regali e doni, ma ovviamente tutto si fermava sul piano del gioco. La giuria di Amici Speciali non si è fatta corrompere, meglio precisarlo. E poi i The Kolors hanno portato sul palco delle esibizioni davvero pazzesche e incredibili, di quelle che siamo abituati ormai a vedere e che ci aspettiamo da loro sin da Mondo.

Stash ringrazia Irama dopo il bel gesto ad Amici Speciali: il messaggio dopo la semifinale

Questi due motivi hanno spinto Michele Bravi e Irama a scegliere Stash come quarto finalista. A loro due e ad Alessio Gaudino infatti è toccato scegliere chi portare in finale tra i nove rimasti in gioco. Ma niente paura: i finalisti sono quattro, ma gli altri torneranno per supportarli. Le parole di Irama con cui ha motivato la sua scelta di portare Stash e i The Kolors in finale hanno colpito tutti. Filippo ha detto che se non ci fosse stato Stash in finale, allora non ci sarebbe dovuto essere neanche lui. Parole ricche di stima, affetto e ammirazione. E oggi Stash ha voluto ringraziarlo su Instagram: “Non è da tutti dire le parole che ha detto Irama ieri sera… Soprattutto quando si è primi in classifica! Sei un fratello Filì!”.

The Kolors e Irama in finale ad Amici Speciali insieme a Michele Bravi e Alessio Gaudino

Le parole di Stash su Irama sono arrivate tra le stories del profilo del leader dei The Kolors. Ed effettivamente non ha tutti i torti: in pochi avrebbero pronunciato quelle parole verso un altro collega. Ma ad Amici Speciali abbiamo assistito a episodi simili ieri sera: altri concorrenti hanno detto che avrebbero preferito supportare altri in finale, anziché avere un posto da finalista. Non possiamo dire insomma che tra gli ex concorrenti di Amici non ci sia un sincero e profondo legame di stima e affetto.