Stash e Giulia, i ‘riservati’: dove nascerà il bebè, indizi su nome e sesso

Stash dei The Kolors, al secolo Antonio Fiordispino, e Giulia Belmonte stanno trascorrendo l’estate più emozionante della loro vita. Il motivo è semplice: stanno aspettando la nascita del loro primo/a figlio/a. La coppia è decollata circa un anno fa, all’ombra del gossip. La giornalista 24enne (compirà il 13 agosto i 25 anni) e il cantante 32enne hanno coltivato il loro amore lontano dai riflettori. Parola chiave del rapporto: riservatezza. Tuttavia certe cose non si possono tenere celate per sempre. Così, ad Amici Speciali, programma di Canale 5 a cui il musicista ha partecipato, ecco la lieta notizia. Stash e Giulia, dopo il forte boom mediatico che ha avuto la ‘novella’ della dolce attesa, sono tornati quelli di sempre, vale a dire riservatissimi. Eppure ci sono alcuni indizi e informazioni che sono comunque trapelati…

Giulia Belmonte e Stash dei The Kolors: dolce attesa

La venuta alla luce del frutto d’amore di Antonio e la Belmonte avverrà a metà novembre circa, questo è certo. Altra cosa certa, come fa sapere Chi Magazine, è che il bebè nascerà a Milano. Al momento non è invece ancora stato svelato se c’è in arrivo un maschietto o una femminuccia. Sul colore del fiocco che sarà appeso sul portone di casa, però, ci sono alcuni ghiotti indizi. Stash, in una delle sue rarissime apparizioni social riguardanti il suo privato, ha intonato per la futura mamma il brano ‘Fior di Luna’ di Carlos Santana. E non sono pochi coloro che hanno pensato che la canzone non sia stata scelta casualmente. Cioè? Cioè hanno visto nel titolo del testo degli indizi: “Si chiamerà Luna e sarà quindi una femminuccia”, il ragionamento fatto da molti. Giulia e Antonio tacciono sulla questione… Chissà se il gossip ci ha azzeccato.

Le vacanze di Stash e Giulia Belmonte

Il cantante e la giornalista, dopo la quarantena, stanno passando l’estate tra l’Abruzzo, dove è nata Giulia, e la Campania, terra di origine di Antonio. Tutto procede a gonfie vele: il feeling di coppia è solido, il frutto d’amore al momento cresce bene nel grembo della madre e l’estate rende tutto più romantico. L’amore non va in vacanza!