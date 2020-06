Stash suona per il figlio nella pancia: “Si sono formate le orecchie” (Video)

Amici di Maria De Filippi, Stash dei The Kolors sempre più pazzo del figlio in arrivo: l’ultimo video emoziona tutti

Stash sta per diventare papà e per lui sono mesi lunghi ma pieni di gioia, in attesa della felicità più grande. Il cantante dei The Kolors è apparso molto emozionato già ad Amici Speciali, quando Maria De Filippi a sorpresa – o forse no – ha rivelato che il suo ex allievo sarebbe diventato presto padre. Ha anche preso un piccolo regalo per il bimbo, una collanina che Stash ha subito indossato in attesa di passarla poi al figlioletto quando nascerà. Abbiamo intanto anche scoperto chi è la futura mamma, la compagna di Stash. Giulia Belmonte porta in grembo il primogenito del cantante di Amici ed entrambi sono decisamente molto emozionati. E anche tanto innamorati, almeno da ciò che si vede dalle foto che pubblicano.

Stash, il video in cui suona per il figlio su Instagram: “Iniziamo l’educazione musicale”

Sono usciti allo scoperto da poche settimane, ma da quando la notizia è diventata di dominio pubblico non si nascondono più. Dopo le foto di coppia in attesa di diventare genitori e il video con il battito del cuoricino del bimbo, oggi Stash ha pubblicato un nuovo video. Il cantante si è divertito a suonare la chitarra davanti al pancione della compagna. Ha suonato per il figlio insomma, e il motivo è molto semplice. Lo ha scritto lui stesso nella didascalia del video su Instagram: “Ho scoperto che si sono già formate le orecchie, quindi iniziamo con l’educazione musicale”. Ha scelto una delle sue melodie preferite per iniziare questa educazione musicale. Il brano è Flor d’Luna di Carlos Santana e ovviamente l’esecuzione è stata molto emozionante.

Stash suona la chitarra per il figlio davanti al pancione di Giulia Belmonte: il video emoziona tutti

Stash è un bravissimo musicista oltre che un bravissimo cantante, per questo è facile immaginare che il bimbo crescerà circondato di buona musica. Compresa quella dei The Kolors. Intanto il video in cui Stash suona per il figlio nella pancia ha emozionato tutti: tra i commenti in tanti hanno scritto di essere rimasti colpiti e rapiti dalla scena. Tra i commenti giunti ce ne sono tanti anche di personaggi famosi. Alcuni nomi? Ci sono cuori e parole emozionate di Riki, Francesco Facchinetti, Mara Venier, Cristian Lo Presti, Laura Torrisi e tanti altri ancora.