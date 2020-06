Stash e la fidanzata Giulia Belmonte: quando nasce il figlio e quando si sposano

Tempo di confessioni per Stash, il leader dei The Kolors. Dopo aver annunciato ad Amici Speciali l’imminente paternità il cantante campano si è finalmente sbottonato sulla sua relazione con Giulia Belmonte. Una relazione nata un anno fa e di cui davvero poche persone erano a conoscenza. Antonio Fiordispino – questo il vero nome di Stash – per anni è stato fidanzato con Carmen, una giornalista di moda, ma dal 2017 l’artista era tornato single. Nel 2019 l’incontro con Giulia, anche lei giornalista ma allo stesso tempo modella, che ha stravolto la vita di Stash, come raccontato dal diretto interessato nell’intervista rilasciata al settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 17 giugno.

Il primo incontro tra Stash e Giulia Belmonte è avvenuto un anno fa

Come confidato da Stash alla rivista diretta da Alfonso Signorini, l’incontro con Giulia è avvenuto un anno fa, grazie ad amici in comune. Nel giro di pochi mesi i due hanno capito che stava nascendo qualcosa di speciale, di importante e durante il periodo del lockdown è arrivata la notizia della dolce attesa. Una notizia inaspettata per entrambi, che oggi sono al settimo cielo. Giulia, che ha 24 anni e ha partecipato a Miss Italia nel 2013, è al quarto mese di gravidanza. Il parto è previsto per novembre: al momento non si sa se il futuro nascituro sarà un maschietto o una femminuccia. E il matrimonio? Non è un progetto imminente: Stash vuole andarci con i piedi di piombo. L’ex allievo di Amici ha chiarito che vuole prima pensare al figlio in arrivo e poi a tutto il resto. “Le nozze non sono previste, priorità alla vita che sta arrivando”, ha sottolineato.

Giulia Belmonte è diventata subito una star su Instagram

Dopo l’annuncio di Stash ad Amici Speciali, Giulia Belmonte è diventata subito una star su Instagram. In pochi minuti il numero dei suoi follower è cresciuto in maniera esponenziale, arrivando a 170 mila. La giovane, originaria dell’Abruzzo, ci tiene però alla sua privacy e posta quotidianamente pochi dettagli della sua vita accanto a Stash. “Giulia sa rispettare le mie scelte, il mio silenzio, soprattutto la nostra voglia di privacy. Giulia e mio figlio appartengono a un qualcosa che forse non saprei nemmeno descrivere a parole”, ha dichiarato il frontman dei The Kolors.