Star in the Star: i piani alti di Mediaset pensano alla chiusura anticipata

I numeri parlano e Mediaset deve prendere una decisione. Star in the Star si è rivelato essere un flop. Purtroppo, lo show condotto da Ilary Blasi non ha registrato chissà che risultati, in termini di ascolti tv. I dati non possono di certo soddisfare le aspettative, tanto che ora si starebbe pensando a una chiusura anticipata del programma. Secondo quanto riporta TvBlog, ci sarebbe al momento l’idea di fermare la trasmissione a tre puntate. Dunque, se questa sarà la decisione definitiva, dovrebbe arrivare alla conclusione il prossimo giovedì, per permettere al pubblico di scoprirel’identità dei volti che si nascondono sotto la maschera.

Già dopo i dati auditel della prima puntata, si era creato una certa tensione in casa Mediaset, con Pier Silvio Berlusconi “inferocito”. Pare che poi i dirigenti abbiano deciso di attendere i risultati di Tale e quale show per comprendere bene la situazione. I dati per la trasmissione di Rai 1 sono stati molto alti. Dopo ciò, si sarebbero rivoltati contro Banijay, che ha confezionato il prodotto da tempo. Ed ecco che per la seconda puntata, la situazione è leggermente cambiata.

Per i piani alti di Mediaset i dati di ascolto della seconda puntata di Star in the Star rappresenterebbe una chiara conferma. A questo punto, avrebbero deciso di mandare in onda ancora una puntata, probabilmente quella in cui verranno svelate le identità dei partecipanti rimasti in gara. Arriverebbero così a chiudere il nuovo programma di Canale 5, che ha generato non poche polemiche, prima del previsto.

Va comunque segnalato che, per ora, non è stata presa alcuna decisione ufficiale al riguardo. Si trattano di indiscrezioni. Bisognerà attendere le prossime ore per scoprire cosa accadrà allo show con al timone Ilary Blasi. “Al momento dovrebbe avere i giorni contati”, si legge. Chiudendo giovedì prossimo, il programma salterebbe ben quattro puntate.

Infatti, inizialmente si parlava di una messa in onda che sarebbe durata dal 16 settembre al 28 ottobre 2021, sempre nella prima serata di giovedì. In tutto, dovevano essere trasmesse 7 puntate. Tenendo conto che due già sono andate in onda e che la finale potrebbe arrivare già settimana prossima, la trasmissione chiuderebbe quattro serate prima del previsto.