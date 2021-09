Ascolti tv ieri: Marco Bocci vola, altro pesante fiasco per Star in the Star

Durante la prima serata di giovedì 23 settembre 2021, sul fronte ascolti e share, la fiction di Rai Uno con Marco Bocci, Fino all’ultimo battito, ha fatto incetta di utenti davanti al televisore. Ilary Blasi, con Star is The Star, invece, continua ad avere moltissimi problemi, non riuscendo a coinvolgere una fetta di pubblico in linea con le aspettative del prime time della rete ammiraglia Mediaset. Nella puntata d’esordio del 14 settembre, lo show di Canale Cinque si era inchiodato a uno share pari all’11%. Ieri è rimasto sui medesimi numeri, di fatto registrando un altro pesante fiasco.

Rai 1: Fino all’ultimo battito ha raccolto 3.884.000 spettatori, pari a uno share del 20.4%.

Rai 2: Widows – Eredità criminale ha interessato 818.000 spettatori (4.2%).

Rai 3: Lui è peggio di me ha catturato l’attenzione di 792.000 spettatori (4%).

Rete 4: Dritto e rovescio è stato visto da 890.000 spettatori (6%).

Canale 5: Star is the Star ha convinto 1.816.000 spettatori (11.5%).

Italia 1: Chicago Med ha intrattenuto 979.000 spettatori (5.2%).

La7: Piazza Pulita di Corrado Formigli ha incollato innanzi al teleschermo 713.000 spettatori (4.6%).

Tv8: I delitti del BarLume – Tana libera tutti ha raccolto 360.000 spettatori (1.8%).

Nove: Terrybilmente divagante ha convinto 516.000 spettatori (2.7%).

Ascolti del pomeriggio di giovedì 23 settembre 2021

Rai 1: Oggi è un altro giorno ha interessato 1.492.000 spettatori (12.9%) .

Rai 1: Il paradiso delle signore ha convinto 1.651.000 spettatori (18.2%).

Rai 1: La Vita in Diretta ha raccolto 1.482.000 spettatori (17.9%).

Rai 2: Detto Fatto ha conquistato 377.000 spettatori (4.1%).

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.350.000 spettatori (17.5%).

Canale 5: Una vita ha conquistato 2.453.000 spettatori (19.1%).

Canale 5: Uomini e Donne ha avuto l’attenzione di 2.357.000 spettatori (21.7%).

Canale 5: Amici di Maria De Filippi ha raccolto 1.714.000 spettatori (19.4%).

Canale 5: Love is in the air ha avuto un ascolto medio di 1.416.000 spettatori (17.1%).

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.372.000 spettatori (14.8%).

Ascolti della mattina di giovedì 23 settembre 2021