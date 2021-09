Ascolti tv ieri, Star in the Star fa flop: è un Tale e Quale venuto male

Flop colossale per Star in the Star. Il primo appuntamento del nuovo programma presentato da Ilary Blasi ha ottenuto soltanto 1.947.000 telespettatori con uno share pari all’11%. Amara sorpresa per Mediaset e Canale 5. Carlo Conti e Milly Carlucci possono stare tranquilli: la trasmissione della rete ammiraglia del Biscione non ha conquistato il pubblico televisivo. Non è altro che una brutta imitazione di Tale e Quale Show e Il Cantante Mascherato e potrebbe aggiungersi ai programmi flop della carriera di Ilary Blasi.

Tante le stonature in Star in the Star a partire dai trucchi che sono risultati per niente realistici, per non parlare delle esibizioni in playback. Non sono mancate le polemiche: anche la partecipazione di Massimo Di Cataldo è stata criticata sui social dal momento che aveva partecipato qualche anno fa a Tale e Quale Show. Grande successo, invece, ha riscosso la prima puntata di Sorelle per Sempre sul primo canale di Stato. La fiction ha conquistato 4.763.000 spettatori pari al 24.4% di share.

Di seguito gli ascolti tv di ieri, giovedì 16 settembre 2021: Rai2 Gli Uomini d’Oro 630.000 spettatori (3%). Italia1 Chicago Med 884.000 spettatori (4.6%). Rai3 Il Verdetto 863.000 spettatori (4%). Rete4 Dritto e Rovescio 870.000 spettatori (5.5%). La7 Piazzapulita 681.000 spettatori (4.3%). Tv8 X Factor 569.000 spettatori (2.8%). Sul Nove Hercules – Il Guerriero 284.000 spettatori (1.4%).

Ascolti tv ieri, 16 settembre, Matano trionfa contro d’Urso: Pomeriggio 5 vicino al collasso

Terza vittoria vinta per La Vita in Diretta contro il diretto competitor in questa nuova stagione televisiva 2021/2022. Come riportano gli ascolti tv di ieri, Alberto Matano ha conquistato 1.587.000 telespettatori pari al 16.54% di share. Pomeriggio 5, invece, si avvicina al collasso. La nuova formula del contenitore pomeridiano di Canale 5 sembra non convincere molto. Barbara D’Urso ha ottenuto nella prima parte una media netta di 1.123.000 telespettatori, 12.67% di share, mentre nella seconda parte 1.273.000 telespettatori, 12.81%.

Ci saranno dei cambiamenti? Sta facendo davvero fatica a prendere il decollo Pomeriggio 5. Ormai è diventato un contenitore di pura informazione senza trash o gossip, sulla scia de La Vita in Diretta. Le cose per la d’Urso si mettono pare. Mediaset correrà ai ripari? Nel segmento ‘I Saluti’ è scesa addirittura al 10.6% di share e 1.128.000 telespettatori.