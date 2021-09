Star in the star, Elton John è Massimo Di Cataldo: il dettaglio fa infuriare

Svelato il primo concorrente di Star in the star, il nuovo show di Canale 5 presentato da Ilary Blasi. Sotto la maschera di Elton John si nascondeva Massimo Di Cataldo, cantante molto in voga negli anni Novanta grazie alla hit di successo Se adesso te ne vai. Di Cataldo ha perso la seconda manche della serata e al termine della puntata si è dovuto scontrare con Madonna, che è stata salvata dai giurati Marcella Bella, Andrea Pucci e Claudio Amendola.

Lo svelamento della maschera di Elton John ha lasciato tutti senza parole: nessuno aveva fatto il nome di Massimo Di Cataldo nel corso della puntata. Le sue performance, però, non hanno convinto fino in fondo i giudici e il pubblico presente in studio che è stato chiamato a votare.

La scelta di avere Massimo Di Cataldo nel cast della prima edizione di Star in the star ha fatto infuriare il pubblico. Il motivo? L’artista classe 1968 ha partecipato in passato a Tale e Quale Show, la trasmissione di Rai Uno al quale si ispira in parte il nuovo format lanciato da Ilary Blasi.

Massimo Di Cataldo ha partecipato a Tale e Quale Show

Massimo Di Cataldo ha partecipato all’edizione del 2018 e successivamente al Super Torneo dei Campioni. Negli ultimi anni è stato dunque un protagonista di Tale e Quale Show in onda su Rai Uno. Un vero e proprio affronto per tanti telespettatori che hanno così scatenato la polemica sui social network.

“Non solo il meccanismo, copiano anche i concorrenti”, ha scritto qualcuno su Twitter. Altri, invece, si aspettavano un nome più forte di quello di Massimo Di Cataldo, che nel 2017 ha preso parte a Ora o mai più, il programma di Amadeus per rilanciare artisti finiti nel dimenticatoio. Proprio questo format si è rivelato un trampolino di lancio per Di Cataldo, che è così approdato a Tale e Quale Show.

“Con tutto il rispetto per Massimo Di Cataldo però sotto la plastica ci aspettiamo cantanti più di primo piano, diciamo così!”, ha sottolineato un utente. “I cantanti di primo piano non hanno bisogno di questo”, hanno replicato altri. Ma il telespettatore è stato irremovibile: “Al Cantante Mascherato c’è stato Albano!”.