Massimo Di Cataldo età, 50 anni e non dimostrarli: il segreto del cantante

Quanti anni ha Massimo Di Cataldo? Il cantante ha 50 anni ma non li dimostra

Massimo Di Cataldo è tornato in tv grazie ai programmi Ora o mai più e Tale e quale show e ha stupito tutti. Il cantante ha compiuto nel 2018 50 anni – è nato il 25 aprile 1968 – ma non li dimostra per niente. Molti, soprattutto sui social network, si sono complimentati con l’interprete di Se adesso te ne vai per il suo aspetto fisico. Ma qual è il segreto di bellezza dell’artista? “Cerco di fare una vita serena. Ma è la musica che mantiene giovani”, ha detto Massimo a Vanity Fair. E il mondo delle sette note ha sempre fatto parte della vita di Di Cataldo, anche quando l’uomo era sparito dalle scene musicali. L’autore ha infatti continuato a lavorare dietro le quinte, non abbandonando mai la sua grande passione.

Massimo Di Cataldo ha sempre continuato a lavorare con la musica

“In questi anni ho continuato a lavorare facendo musica. In particolare, facendo concerti in Italia e all’estero e lavorando anche come produttore. Per Rai Yo Yo ho scritto anche canzoni per trasmissioni per bambini, ed è stato straordinario. Anche se “solo” dietro le quinte, riuscire a continuare a lavorare con la propria passione è bellissimo”, ha spiegato Massimo Di Cataldo. Che grazie al programma di Amadeus ha ritrovato l’affetto di quei fan che lo avevano dimenticato. “L’affetto è cresciuto grazie al programma. L’ho notato subito attraverso i social, dove i contatti sono cresciuti esponenzialmente, sia su Facebook sia su Instagram che è usato per lo più dai giovani. Magari sono ragazzi che ascoltavano le mie canzoni dai loro genitori: sa, oramai l’età è quella”.

La vita privata di Massimo Di Cataldo: parola d’ordine riservatezza

Massimo Di Cataldo non ama parlare molto della sua vita privata. Della sua sfera sentimentale non si sa praticamente nulla ma secondo i beninformati è single da tempo.