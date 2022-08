Spinalbese, con Giulia è finita: “Entrerà da single al GF Vip…”

Antonino Spinalbese farà parte del cast del Grande Fratello Vip? Sembra proprio di sì e pare che quella porta rossa la varcherà da single. Infatti, l’ultimo scoop di ThePipolGossip vede l’ex compagno di Belen Rodriguez, con cui ha avuto la sua prima figlia Luna Marì, archiviare la sua nuova love story con Giulia Tordini. Sembra che il parrucchiere 27enne abbia già detto addio alla director. Dopo la fine della sua storia con la conduttrice argentina, Spinalbese aveva ritrovato il sorriso a fianco di Giulia. I due sono stati spesso beccati insieme tra baci ed effusioni. Eppure sembra che la relazione non sia decollata, sebbene sembrasse procedere tutto bene.

“Antonino Spinalbese, come da pronostico, entrerà da ‘single’ al GF Vip. La storia con Giulia Tordini è finita”

Questo recita la nuova pagina di gossip su Spinalbese. Intanto, l’ex di Belen si starebbe preparando a entrare nella Casa più spiata d’Italia come concorrente della nuova edizione, che vedrà al timone ancora Alfonso Signorini, affiancato da Sonia Bruganelli e Orietta Berti. E proprio a distanza di qualche settimana, ecco che arriva l’addio con Giulia Tordini.

Avrà modo di ritrovare l’amore nella Casa di Cinecittà? Niente può essere escluso, ma nel frattempo la Rodriguez non è così entusiasta del suo sbarco in tv. Infatti, pare che l’argentina non sia per nulla felice di questa novità “per paura che la figlia, Luna Marì, possa finire al centro del dibattito”. Nonostante ciò, Spinalbese sembra non essere particolarmente preoccupato della reazione di Belen. Quest’ultima sarebbe disposta anche a diffidarlo per proteggere la privacy della sua famiglia.

Ora tra i suoi obbiettivi c’è quello di farsi conoscere a 360 gradi sotto le luci dei riflettori del GF Vip. Di recente, si è parlato di una presunta provocazione da parte della Rodriguez nei confronti di quella che ormai pare essere l’ex fidanzata di Antonino. Uno scatto di un piatto con bruschetta e pomodori ha alimentato la curiosità dei fan, che si sono subito posti qualche domanda.

Sembra che tra ‘Belu’ e Spinalbese non ci sia attualmente un rapporto sereno. Proprio il parrucchiere, di recente, ha fatto sapere attraverso Chi Magazine che gli unici discorsi che condividono riguardano la gestione della figlia Luna Marì.

Ora non resta che attendere innanzitutto la notizia ufficiale sull’arrivo di Antonino nel reality show di Canale 5, che starebbe anche affrontando qualche ostacolo. Dopo di che, qualora arrivasse la conferma, bisognerà scoprire come porterà avanti l’esperienza nella famosa Casa di Cinecittà!