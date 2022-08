Coincidenza? Difficile crederlo. Molto più probabile invece pensare che sia stata una provocazione. Belen Rodriguez, nelle scorse ore, si è resa protagonista di un gesto alquanto curioso. La modella argentina, tra le sue Stories Instagram, ha pubblicato uno scatto di una succosa bruschetta con salsa e pomodori. Si vede la pietanza dentro a un piatto, sostenuto dalla mano della sudamericana. Come sfondo una piscina dall’acqua azzurrissima. E quindi? Dove sta la curiosità? La Rodriguez da sempre pubblica istantanee di prelibatezze culinarie. Vero, ma la posizione dello scatto, l’angolazione della foto e il luogo in cui è stata fatta coincidenza vuole che siano i medesimi di una fotografia postata poche ore prima da Giulia Tordini, vale a dire la nuova fidanzata di Antonino Spinalbese, ossia colui che ha avuto assieme a Belen la piccola Luna Marì un anno fa (la love story è poi naufragata a fine 2021).

Secondo parecchi fan, la decisione di ‘Belu’, sempre molto attenta alle dinamiche social, non è stata affatto casuale, bensì fatta con il fine di provocare l’ex fidanzato con il quale non è rimasta in rapporti idilliaci, per usare un eufemismo. Insomma, parecchi ‘seguaci’ che seguono la modella ritengono che in questo afoso agosto la loro beniamina abbia voluto lanciare una zampata allo spezzino.

Al netto delle provocazioni o delle coincidenze, Spinalbese e Belen oggi hanno praticamente azzerato il loro dialogo. Lo ha confermato lo stesso Antonino di recente, rilasciando un’intervista a Chi Magazine e spiegando che con l’ex parla soltanto per accordarsi sulle visite a Luna Marì. Per il resto tabula rasa, ognuno per la sua strada.

Si mormora inoltre che Antonino farà certamente parte del cast del Grande Fratello Vip 7 e che la modella non abbia affatto preso bene la scelta dello spezzino in quanto crede, non senza motivi, che finirà al centro del gossip del Bel Paese non appena lui metterà piede nel loft di Cinecittà. Qualcuno ha persino detto che l’argentina sarebbe pronta con i propri legali a diffidare l’ex. Il fine sarebbe quello di tutelare la propria privacy e di non finire di riflesso nel tritacarne mediatico.