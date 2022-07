Rottura Belen-Antonino: per la prima volta parla mamma Rodriguez

By

Più fantasiosa di una favola: la love story tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, alimentatasi negli anni con addii imprevedibili e ritorni di fiamma ancor più inaspettati, è tornata a farsi ardente. Negli ultimi giorni la modella argentina e il conduttore campano sono anche tornati a postare sui social immagini romantiche. Ovviamente migliaia di fan sono finiti in un brodo di giuggiole. C’è però anche chi ha storto il naso, puntando il dito sulla showgirl e sulla storia che ha avuto con Antonino Spinalbese, giovane spezzino con il quale l’anno scorso ha avuto il suo secondo frutto d’amore, la figlia Luna Marì. Dopo la nascita della piccola, la coppia è evaporata. Da allora c’è chi afferma che la Rodriguez abbia agito in modo ‘leggero’ e sprovveduto. Sulla questione è intervenuta di recente la madre di Belen, Veronica Cozzani, la quale, rispondendo a tono a un utente su Instagram, ha difeso la figlia, sostenendo che nessuno è esenti dal fare errori.

Il botta e risposta tra la signora Cozzani e l’utente è andato in scena sotto all’ultimo post Instagram pubblicato da Belen, quello in cui la si vede baciare il compagno De Martino. Qualcuno ha commentato con l’adagio che sostiene che “l’amore vince su tutto”. “Ma l’amore su cosa vince? Ha fatto una figlia con un altro uomo con leggerezza, mah!”, ha sibilato una ‘seguace’ della modella argentina. Il commento è stato letto da mamma Rodriguez che per la prima volta ha speso delle parole sulla fine della relazione tra la figlia e Antonino Spinalbese.

“Cosa vuol dire? Questo si chiama vivere! Si cade, si sbaglia e ci si rialza tutte le volte che è necessario farlo! Questo è vivere”. Questa la replica della Cozzani. Dunque la love story vissuta da Belen con Antonino è stata considerata da Veronica uno sbaglio. Sbaglio che però non ha colpevoli perché chi vive può errare. L’importante, ha ragionato sempre mamma Rodriguez, è risollevarsi e non lasciarsi abbattere.

Belen e Antonino, oggi i rapporti sono gelidi

I rapporti tra la showgirl e il giovane spezzino oggi sono gelidi. Lo stesso Antonino lo ha lasciato intendere nel corso di una recente intervista rilasciata al magazine Chi. Al settimanale diretto da Alfonso Signorini, l’hair stylist ha spiegato che con l’ex compagna attualmente ha contatti soltanto per la gestione della figlia.