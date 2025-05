Sorelle Rodriguez distanti: Belen assente all’evento del brand di famiglia (rumor)

E’ ormai da diverse settimane che si parla di un allontanamento tra le sorelle Rodriguez. Numerose sono state le teorie dietro il presunto litigio tra Belen e Cecilia, tuttavia le cause reali non sono mai state rese note. Nelle ultime ore, secondo un’indiscrezione lanciata dall’esperta di gossip Deianira Marzano sul web, ci sarebbe stato un ulteriore risvolto nella vicenda. La maggiore delle sorelle, difatti, non avrebbe presenziato alla presentazione della nuova collezione del brand che ha creato con i fratelli Cecilia e Jeremias.

Belen assente all’evento di presentazione della nuova collezione del loro brand

Tra le sorelle Rodriguez sembrerebbe esserci ancora della distanza. Nelle ultime ore, difatti, l’esperta di gossip Deianira Marzano ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram con un nuovo risvolto nella vicenda che le vedrebbe distanti da settimane. Secondo quanto segnalato dalla gossippara Belen non avrebbe preso parte all’evento per la presentazione della nuova collezione del brand che ha lanciato con i suoi fratelli Cecilia e Jeremias. Marzano ha difatti condiviso una foto dei due insieme, ripostando una storia di Cecilia, dove Belen risulta essere assente. Al momento, tuttavia, si tratta di una semplice indiscrezione. Non sappiamo infatti se realmente la maggiore delle Rodriguez non abbia partecipato all’evento.

Intanto è da diverse settimane che si parla di un presunto allontanamento tra le due, le cui cause ancora non sarebbero chiare. Tempo fa Belen aveva smesso di seguire il cognato Ignazio Moser sui social. Anche quest’ultimo aveva tolto il segui a Rodriguez ed addirittura sul web si era detto che l’avesse bloccata. I due, tuttavia, dopo un po’ hanno ripreso a seguirsi a vicenda. In merito a tale gesto si sono diffuse diverse teorie. In un primo momento in molti hanno pensato che potesse essere dovuto ad Andrea Damante. Tale supposizione, tuttavia, è stata poi smentita.

Proprio in tale clima qualche settimana fa Cecilia ha annunciato la sua gravidanza. Lei ed Ignazio stanno difatti aspettando una bambina. L’assenza sui social di Moser in concomitanza con l’annuncio ha fatto pensare che anche tra i due potesse esserci aria di crisi. Il tutto, tuttavia, è stato prontamente smentito. Ignazio è difatti tornato a postare sui social e la pausa è stata probabilmente dovuta alla perdita recente di un suo caro amico.